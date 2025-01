Agente penitenciário é encontrado morto em SP; polícia apura 'salve' do PCC

Um agente penitenciário foi encontrado morto na terça (14) em um cemitério clandestino na comunidade Santa Rita, em Osasco.

O que aconteceu

O policial penal Sérgio Ferreira, 48, trabalhava no Centro de Detenção Provisória Osasco I. Ele foi visto pela última vez às 17h de segunda-feira (13) no bairro Vila Menk, quando esperava um carro de aplicativo para ir ao trabalho, segundo o Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo).

Testemunhas relataram que ele foi abordado por dois homens armados, que o obrigaram a entrar em um carro. O corpo de Sérgio foi localizado a 4 km de sua casa, após uma denúncia anônima.

A polícia investiga se Sérgio foi julgado pelo "tribunal do crime". Os agentes encontraram uma carta atribuída ao PCC que ordenava o levantamento de endereços de policiais penais, indicando possíveis represálias. O texto foi encontrado em várias unidades prisionais e é assinado por "sintonia final", como é chamada a cúpula da facção.

Sindicato lamentou a morte de Sérgio. "O Sifuspesp se solidariza e se coloca à disposição dos familiares, e colegas de trabalho do policial penal assassinado e exige a apuração das causas da execução e punição exemplar aos autores deste crime bárbaro".