Ações da China fecham em baixa com investidores à espera de indicação de mais estímulos

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quarta-feira, após uma forte alta na sessão anterior, já que os investidores estavam cautelosos enquanto aguardam medidas adicionais de estímulo do governo.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,43%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,64%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,34%.

"A ampla liquidez no sistema bancário e a relativa falta de demanda por crédito significam que as taxas de juros provavelmente permanecerão baixas e poderão cair ainda mais. Portanto, os investidores, de modo geral, continuam cautelosos em relação a investir em ativos mais arriscados", disse Frederic Neumann, economista-chefe do HSBC para a Ásia.

"Embora as ações tenham mostrado volatilidade ultimamente, uma perspectiva de crescimento melhor, especialmente com a intensificação das medidas de estímulo, deve oferecer suporte em última instância."

As ações onshore subiram na terça-feira, marcando seu maior ganho em mais de dois meses, depois que reguladores prometeram mais apoio para deter a queda do mercado. Entretanto, muitos participantes do mercado esperam um período de vácuo até o Congresso Nacional do Povo em março.