Vídeo não mostra terremoto no Tibete, mas tremor no Japão em 2024

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao afirmar que as imagens mostram o forte terremoto que atingiu a região do Tibete no último dia 7.

As cenas são verdadeiras, mas retratam outro terremoto, ocorrido no Japão em 1º de janeiro de 2024.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A postagem traz a seguinte legenda em inglês: "Earthquake in china' Tibet region today" (Terremoto na região chinesa do Tibete hoje, em tradução livre).

O vídeo contido na publicação registra um forte tremor de terra em uma rua, na qual algumas casas desabam após poucos segundos. Não há qualquer referência sobre a data ou local onde a cena foi gravada.

Por que é distorcido

Vídeo é antigo e mostra terremoto no Japão. O UOL Confere realizou uma busca reversa (aqui) e verificou que o conteúdo original foi publicado em 2024 no YouTube (aqui e abaixo) - portanto, bem antes do terremoto no Tibete. Na descrição do conteúdo, informa-se que se trata de "um terremoto de 7,6 graus na escala Richter que atingiu a província de Ishikawa, resultando em um alerta de tsunami".

Cena foi gravada em cidade japonesa. Em busca no Google Street View (aqui e abaixo), foi possível encontrar o local exato onde a cena foi registrada: uma rua na cidade de Suzu.

Imprensa registrou terremoto no Japão e usou vídeo. Tanto a imprensa internacional (aqui e aqui, em inglês, aqui e aqui) como a local (aqui, em inglês, e aqui, em japonês) noticiaram o tremor de terra, ocorrido em 1º de janeiro e que atingiu a península de Noto, na região central do Japão. Algumas das matérias utilizam as cenas citadas. Pelo menos 200 pessoas morreram e houve deslizamentos de terra, desabamento de casas e prédios e destruição de estradas.

Terremoto atingiu Tibete na semana passada. Na última terça (7), um terremoto de 6,8 graus na escala Richter atingiu a região autônoma do Tibete, com epicentro a 80 km do Monte Everest. Houve ao menos 126 mortes e mais de mil casas foram destruídas, de acordo com autoridades locais (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha 466 mil visualizações, mais de 14,3 mil curtidas, 4.727 compartilhamentos, 391 comentários até a tarde desta terça (14).

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

