Vídeos de supostos incêndios na Califórnia foram gerados por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar vídeos que supostamente retratam os incêndios que assolam a região de Los Angeles (EUA).

As cenas, porém, não são reais. Elas foram geradas por inteligência artificial.

O que diz o post

Uma das publicações traz uma série de imagens de incêndios de grandes proporções atingindo diferentes partes de uma área urbana. A legenda "Los Angeles" dá a entender que as cenas se passam na cidade norte-americana.

Em outra postagem, há a seguinte mensagem: "Los Angeles em chamas". Também são mostradas cenas de ruas vazias e, ao fundo, o fogo tomando conta de um amplo terreno.

Por que é falso

Imagens de incêndio foram geradas por inteligência artificial. O UOL Confere submeteu um dos vídeos utilizados pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, ferramenta especializada na identificação de adulteração de imagens, que apontou chances de 96,3% de haver manipulação digital (abaixo).

Análise do Hive Moderation indica 96% de chances que vídeo foi gerado por inteligência artificial Imagem: Reprodução

Conteúdo foi publicado originalmente em perfil com conteúdo de IA. Por meio de uma busca reversa no outro vídeo citado (aqui), é possível identificar que ele foi postado em um perfil no Instagram que reproduz conteúdos produzidos a partir de inteligência artificial (aqui). O usuário, que fez outros posts referentes aos incêndios na Califórnia, usa as hashtags #aiart e #ai para reforçar que não se tratam de cenas reais.

Incêndios na Califórnia causaram 25 mortes. Autoridades do estado, no qual se localiza a cidade de Los Angeles, afirmam que 25 pessoas morreram e mais de 180 mil estavam sob ordens de evacuação por conta dos incêndios que devastam a região. Mais de 12,3 mil prédios foram destruídos (aqui). Fortes rajadas de vento dificultam o trabalho dos bombeiros (aqui). O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiu nesta terça (14) um alerta para Los Angeles, cujas condições climáticas podem favorecer o "crescimento explosivo de incêndios" (aqui).

Viralização. Até a tarde desta terça (14), um post no Instagram tinha 470 mil visualizações, 9.901 curtidas, 4.013 compartilhamentos e 851 comentários.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news