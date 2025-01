Ventos aumentam na Califórnia e ameaçam alimentar incêndios em Los Angeles

Por Chad Terhune e Jorge Garcia

LOS ANGELES (Reuters) - Os bombeiros de Los Angeles se prepararam nesta terça-feira para ventos intensos que podem alimentar dois incêndios monstruosos que já mataram duas dúzias de pessoas, arrasaram bairros inteiros e queimaram uma área do tamanho de Washington, D.C.

Ventos com força de furacão de 120 km/h eram possíveis desde o início da terça-feira, com rajadas de entre 80km/h e 112km/h esperadas até quarta-feira, disse David Roth, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.

Um aviso de bandeira vermelha entrou em vigor no final da segunda-feira, pois os ventos secos e perigosos de Santa Ana ganharam velocidade.

Mais de 8.500 bombeiros atacaram os incêndios pelo ar e por terra, evitando que as conflagrações em ambas as extremidades de Los Angeles se espalhassem durante a noite.

"Essa configuração é a pior possível", disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, aos moradores locais. "Não estamos livres."

As autoridades estaduais estavam pré-posicionando equipes de combate a incêndios em Los Angeles e em outros condados do sul da Califórnia que estavam sob elevado perigo de incêndio, disseram as autoridades.

Destacando os riscos, um novo incêndio pequeno, mas de rápida movimentação, irrompeu em um matagal no leito do rio Santa Clara, no condado de Ventura, a noroeste de Los Angeles. A equipe de terra e vários helicópteros estavam trabalhando para conter o chamado Auto Incêndio, que havia destruído mais de 22 hectares e estava queimando perto de um campo de golfe, mas ainda não ameaçava as casas.

Os dois maiores incêndios, o Palisades e o Eaton, irromperam na semana passada, alimentados por ventos intensos.

Pelo menos 24 pessoas morreram nos incêndios desde então, de acordo com o médico legista do condado de Los Angeles.

PAISAGEM APOCALÍPTICA

Os incêndios destruíram ou danificaram mais de 12.000 estruturas, transformando bairros inteiros em cinzas fumegantes e pilhas de entulho e deixando uma paisagem apocalíptica.

Na segunda-feira, mais de 92.000 pessoas no Condado de Los Angeles estavam sob ordens de retirada.

O incêndio Palisades, que dizimou comunidades de alto padrão no flanco oeste de Los Angeles, queimou 96 quilômetros quadrados e foi 14% contido.

O incêndio Eaton, no sopé das montanhas de San Gabriel, a leste da cidade, consumiu outros 57 quilômetros quadrados e foi contido em 33%, informou o Departamento de Proteção Florestal e Contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Um terceiro incêndio, o Hurst, com 3,2 quilômetros quadrados, foi contido em 95%, enquanto três outros incêndios no condado foram totalmente controlados nos últimos dias.

(Reportagem de Chad Terhune, Jorge Garcia, Sandra Stojanovic, Alan Devall, Jackie Luna, Matt McKnight, Carlos Barria, Mike Blake, Shannon Stapleton, Mario Anzuoni, David Ryder, Daniel Cole e Lisa Richwine, em Los Angeles; Reportagem adicional de Jonathan Allen, Brendan O'Brien, Susan Heavey, Manya Saini e Noor Zainab Hussain)