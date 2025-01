Unica destaca trabalho de Benedito de Lira em defesa do setor sucroenergético

São Paulo, 14 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgou nota de pesar pelo falecimento do ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). "Benedito de Lira foi um dos grandes defensores do etanol brasileiro, trabalhando no desenvolvimento de políticas públicas para o fortalecimento do setor sucroenergético, comprometimento também herdado por seu filho, Arthur", disse a entidade.