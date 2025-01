Raul: argentino que silencia som revela a 'bagunça' nas nossas praias

O episódio envolvendo um turista argentino, criador de aparelho capaz de interferir na transmissão de caixas de som, revela a "falta de fiscalização" e a "bagunça" nas praias brasileiras, opinou o colunista Raul Juste Lores no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (14).

É uma pena que, como não existe fiscalização, não existe educação e as nossas praias estejam uma bagunça, e não só no saneamento, a gente tenha que partir para o 'cada um por si'. E esse professor Pardal [inventor, personagem nos quadrinhos da Disney] da paz conseguiu criar esse aparelho...

Mas a gente tem que refletir, né? Será que precisa vir turistas de outros países para nos dar um peteleco e avisar que as nossas praias estão impossíveis de ter espaço para se relaxar, se apreciar areia, brisa e mar?! Raul Juste Lores, colunista do UOL

O turista argentino Roni Baldini, que está no Brasil a passeio, compartilhou um vídeo na última sexta-feira (10) em que mostra o uso de um aparelho que faz uma caixa de som silenciar em uma praia brasileira. Ele não divulgou onde as imagens foram gravadas, mas afirmou na rede social ter passado por Salvador (BA) e Fortaleza (CE) durante viagem.

No vídeo é possível ouvir uma caixa de som tocando música da cantora Ana Castela com volume alto. Após o homem apertar um botão do dispositivo, não é possível mais ouvir a canção. O registro tem 12 segundos e foi divulgado pelo argentino, responsável por desenvolver o equipamento, no X (antigo Twitter).

O equipamento foi feito para interferir em conexões Bluetooth entre dispositivos, provocando a interrupção da comunicação entre aparelhos. Segundo Baldini, em uma publicação na plataforma Medium, ele criou dois dispositivos —uma versão menor e outra maior— com a capacidade de afetar as conexões Bluetooth na região onde a antena do aparelho está direcionada. Como no vídeo, a interferência na conexão entre a caixa de som e o dispositivo que o controla, faz o alto-falante ficar silencioso, informou o site argentino Infobae.

Josias: 'Sidônio fez o seu primeiro discurso ajustado'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o publicitário Sidônio Palmeira admitiu falha de comunicação no governo Lula e realizou o seu primeiro discurso ajustado.

Ele [Sidônio] reconhece que a comunicação do próprio governo não está funcionando, algo que o próprio Lula já tinha dito, aliás. Josias de Souza, colunista do UOL

Sidônio Palmeira, responsável pela campanha eleitoral de 2022, assumiu o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social) no lugar do ministro Paulo Pimenta. O evento foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença do presidente Lula. O publicitário foi alçado ao cargo em meio a uma reestruturação da comunicação do governo já de olho em 2026.

Em sua fala, Sidônio lamentou as fake news e criticou as mudanças da Meta, empresa controladora de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. Na última semana, o conglomerado anunciou o fim do combate a fake news com agências profissionais de checagem, em aceno à administração de Donald Trump nos Estados Unidos

Sakamoto: 'Pix não pode ser transformado em terra de ninguém'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou que o governo precisa combater a sonegação de impostos, e o Pix não pode ser transformado em uma terra de ninguém.

O que está sendo discutido é que o governo vai usar o PIX para poder verificar sua negação de impostos. Agora, transferências. Não tem imposto! Vai acontecer o que sempre aconteceu, usar a transação para verificar se a pessoa tá sonegando dinheiro pro governo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O governo brasileiro e a Receita Federal têm se movimentado para desmentir as informações falsas em relação à taxação do Pix. O assunto se tornou uma preocupação para o Planalto, uma vez que diversas publicações enganosas circulam pelas redes sociais.

