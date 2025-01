Trump fará participação virtual no Fórum Econômico Mundial, em Davos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, participará do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que deve reunir líderes das principais economias do mundo e a nata financeira global em Davos, na Suíça, na próxima semana. Como o republicano toma posse na segunda-feira, dia 20, quando começa o evento, sua participação se dará de forma virtual, conforme a organização.

"Os principais líderes das maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estarão conosco em Davos, o presidente Trump em sua primeira semana", anunciou o presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, acrescentando que será possível saber mais sobre as prioridades políticas do seu governo.

De acordo com ele, Trump terá uma conversa com os participantes em Davos na quinta-feira, dia 23. O republicano já esteve outras duas vezes no evento de forma presencial.

A participação virtual de Trump nos alpes suíços ocorre em meio a temores do aumento de tarifas comerciais em sua gestão. "Na primeira administração Trump, o comércio cresceu, os investimentos cresceram, mas há um cenário diferente, onde podemos ver mais tarifas", afirmou o presidente do WEF.

Mais representantes da administração Trump também são esperados em Davos neste ano, conforme a organização.

Sobre a possível presença de Elon Musk, aliado de Trump, no Fórum, Brende disse que o executivo é "bem-vindo", mas que a organização não tem certeza da sua presença.

O tema do WEF deste ano é 'Colaboração para a Era Inteligente'. A 55ª edição do Form deve reunir cerca de 3.000 participantes de mais de 130 países. Serão 350 líderes governamentais e 900 CEOs e chairmans de grandes companhias mundiais.