TikTok afirma que é 'pura ficção' possível venda para o X de Elon Musk

O TikTok descreveu como "pura ficção" os relatos de que a China está considerando uma possível venda de seu braço nos EUA para o bilionário Elon Musk, uma vez que enfrenta a pressão de uma lei que exige que a empresa desmembre sua matriz chinesa para continuar operando nos Estados Unidos.

Citando fontes próximas ao assunto, a Bloomberg News informou que as autoridades chinesas estavam considerando vender as operações da empresa nos EUA para o X, de Musk.

De acordo com o relatório, as discussões estão em andamento em Pequim sobre a intenção do X de comprar a subsidiária americana do TikTok do proprietário chinês ByteDance e combiná-la com a rede social anteriormente conhecida como Twitter.

"Não se pode esperar que comentemos sobre pura ficção", disse um porta-voz do TikTok à AFP nesta terça-feira (14).

A Bloomberg avaliou o valor das operações da TikTok nos EUA entre US$ 40 bilhões (R$ 244 bilhões) e US$ 50 bilhões (R$ 305 bilhões).

Embora Musk esteja listado como a pessoa mais rica do mundo, a Bloomberg observou que não está claro como ele faria a compra ou se teria que vender outros ativos para fazer isso.

O Congresso dos EUA aprovou uma lei no ano passado exigindo que a ByteDance vendesse a filial americana de sua plataforma, caso contrário, teria que encerrar suas operações. A disposição entrará em vigor no domingo, um dia antes da posse de Donald Trump.

Os EUA alegam que o TikTok permite que o governo chinês colete dados e espione os usuários, além de ser um canal de divulgação de propaganda. Pequim e a ByteDance negam veementemente essas alegações.

jmb/jgc/des-sn/sco/llu/nn/dd/aa

© Agence France-Presse