Vai começar a correr? Confira 10 tênis para iniciantes por menos de R$ 300

Se começar a correr está entre seus objetivos para este ano, preparamos uma lista que pode ajudar com um dos primeiros passos: escolher um tênis adequado —e sem gastar muito com isso. São dez opções indicadas para caminhadas ou corridas por menos de R$ 300.

A relação inclui produtos de diferentes marcas, como Nike, New Balance, Fila, Puma, Asics, Mizuno e Adidas. Confira abaixo mais detalhes sobre cada um dos produtos. Os modelos estão disponíveis em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço.

Confeccionado em malha respirável e material sintético;

Tem a tecnologia "Adibouncy", que promete uma passada suave e responsiva.

Cabedal com ao menos 50% de conteúdo reciclado, que oferece respirabilidade e flexibilidade;

Entressola "Cloudfoam", para maior amortecimento e conforto;

Solado em borracha proporciona maior resistência.

Tem cabedal (corpo do tênis) com tramas abertas, para mais respirabilidade e flexibilidade;

Amortecimento na entressola, o que ajuda durante a corrida;

Solado em borracha frisada com durabilidade e tração -- ainda em dias chuvosos.

Criado para oferecer flexibilidade e respirabilidade, mantendo os pés frescos;

Possui tecnologia "Wave Foam Mizuno", para uma pisada suave e responsiva;

Indicado para treinos, corridas e outras atividades esportivas.

Possui um sistema de amortecimento em gel que absorve os impactos;

A espuma de baixa densidade Amplifoam, da entressola, dá suavidade ao amortecimento;

Impulsiona os movimentos, para ir mais longe e mais rápido com menos esforço.

Suporte no calcanhar para evitar lesões;

Amortecimento "ResponseFoam" ajuda no impulso da passadas;

Solado em borracha garante maior durabilidade ao calçado.

Entressola em EVA proporciona uma passada suave e confortável;

Solado emborrachado com padrão de tração generativo promove aderência inclusive subidas e descidas;

Com a tecnologia Comfort Footbed, o tênis oferece ajuste ergonômico aos pés.

Promete um cabedal com ventilação adequada para os pés;

Entressola acolchoada para um amortecimento responsivo a cada passo;

A sola de borracha oferece tração confiável em várias superfícies.

Entressola em EVA garante conforto e maciez nas passadas;

Ponteiras em TPU proporcionam estabilidade e segurança nas corridas;

Cabedal em mesh respirável promove melhor respirabilidade.

Palmilha forrada oferece uma sensação de conforto aos pés;

Tem solado em borracha para tração confiável;

A entressola em EVA deixa o amortecimento mais leve e responsivo.

*Com informações de matéria publicada em 15 de agosto de 2024.

