Sidônio revela preocupação do governo com medida da Meta: 'País tem ordens'

O novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira, afirmou em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (14) que o governo está atento com as mudanças anunciadas pela Meta sobre programa de checagem.

O que aconteceu

Sidônio disse que o governo deve se reunir com as empresas de checagem e com a AGU (Advocacia-Geral da União) para tratar do assunto. "Estamos sofrendo com essa nova medida da Meta de tirar a checagem [...] O governo deve ter uma reunião com as empresas de checagem e com a AGU também, porque esse país tem ordens e regras. Soberania nacional é importante".

Para ele, retirar a checagem das redes sociais não configura liberdade de expressão - argumento utilizado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg. "A gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. A gente precisa agir com firmeza. As plataformas são importantes porque ajudam na comunicação, então a gente tem que fazer algo que respeite as leis do nosso país".

Notícia falsa de que o Pix seria taxado deveria ter sido explicada pelo governo, que "deveria ocupar espaço" sobre o tema. "Quem sai na frente, nesse caso, tem a possibilidade de ganhar a narrativa. A gente deveria ocupar espaço."

Se a gente não informa isso, deixa um espaço vazio. Quando a fake news entra, você corre atrás. Objetivo do governo não é ficar justificando fake news, precisamos informar e passar a verdade. É difícil a luta contra a mentira. A mentira pode causar dor e prejuízo nas pessoas e, portanto, deve ser punida. Quantas pessoas podem ser prejudicadas? Isso é inadmissível.

Assumindo o cargo faltando menos de dois anos para as eleições, Sidônio nega que o governo já esteja pensando no pleito de 2026. "Governo não está pensando em eleição. Eleição é consequência. Governo pensa na prestação de serviço. A população precisa saber e ser informada de todas as ações que o governo está fazendo".