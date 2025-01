Safra de soja deve totalizar recorde de 167,3 milhões de t em 2025, prevê IBGE

Rio, 14 - A expectativa de uma nova safra recorde de soja tem ajudado a turbinar a projeção para a produção agrícola brasileira de 2025. A colheita da oleaginosa deve totalizar um ápice de 167,3 milhões de toneladas neste ano, um aumento de 15,4% em relação a 2024, 22,348 milhões de toneladas a mais.Os dados são do terceiro Prognóstico para a Produção Agrícola de 2025, divulgado nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Além da soja, são esperados aumentos em 2025 para o milho 1ª safra (alta de 9,3% ou 2,124 milhões de toneladas a mais), milho 2ª safra (alta de 4,1% ou 3,736 milhões de toneladas a mais), arroz (8,1% ou 856,1 mil toneladas a mais), trigo (4,8% ou 360,7 mil toneladas a mais) e feijão 1ª safra (30,9% ou 276, 1 mil toneladas a mais).O algodão herbáceo em caroço deve ter safra praticamente estável em relação à de 2024, apenas 2,354 mil toneladas a mais.Em contrapartida, está prevista redução para a produção de sorgo, queda de 3,2% ou 127,668 mil toneladas a menos.A produção agrícola brasileira deve somar 322,6 milhões de toneladas em 2025, 29,9 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 10,2%. Se confirmada, a safra 2025 marcará novo volume recorde, superando o ápice de 315,386 milhões de toneladas visto em 2023."Esse crescimento se deve à recuperação da safra de soja, que passou por muitos problemas em 2024. Isso se soma às condições climáticas favoráveis às lavouras na maior parte do Brasil, mesmo com atraso no início do plantio. Os produtores conseguiram recuperar este atraso, utilizando-se de alta tecnologia. Tem chovido de forma satisfatória na maioria das regiões produtoras, o que beneficia as lavouras que estão em campo", explicou Carlos Guedes, gerente da Coordenação de Agropecuária do IBGE, em nota.