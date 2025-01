Rússia vê mudança de Trump em direção ao reconhecimento das "realidades" na Ucrânia

Por Dmitry Antonov e Vladimir Soldatkin

MOSCOU (Reuters) - A Rússia diz ter detectado uma mudança por parte do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e de sua equipe no sentido de reconhecer as "realidades" locais na Ucrânia, e vê isso como um sinal de boas-vindas, enquanto se prepara para estudar seu plano para acabar com a guerra.

O Kremlin diz que está aberto a uma reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Trump, que o republicano disse na segunda-feira que aconteceria "muito rapidamente".

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça-feira que Moscou está pronta para estudar as ideias de Trump para encerrar o conflito na Ucrânia quando ele assumir o cargo em 20 de janeiro.

Lavrov disse em uma coletiva de imprensa que a Rússia saudou o fato de o novo governo ter "começado a mencionar as realidades locais" com mais frequência. Ele se referiu aos comentários de Trump e do futuro conselheiro de segurança nacional dos EUA Mike Waltz.

Waltz disse à ABC no domingo que está claro que a guerra deveria terminar de alguma forma por meios diplomáticos.

Waltz acrescentou: "Não acho que seja realista dizer que vamos expulsar todos os russos de cada centímetro do solo ucraniano, até mesmo da Crimeia. O presidente Trump reconheceu essa realidade, e acho que foi um grande avanço o fato de o mundo inteiro estar reconhecendo essa realidade. Agora vamos seguir em frente".

Na semana passada, Trump reconheceu a oposição de longa data de Moscou à ambição da Ucrânia de ingressar na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), algo que, segundo ele, significaria que "a Rússia tem alguém bem na porta de sua casa, e eu poderia entender o sentimento deles em relação a isso".

A Rússia controla cerca de um quinto da Ucrânia após quase três anos de guerra e diz que qualquer acordo para encerrar o conflito deve levar isso em conta. Em setembro de 2022, proclamou quatro regiões da Ucrânia que controla apenas parcialmente como parte de seu próprio território, em uma ação condenada de forma esmagadora pela Assembleia Geral das Nações Unidas como uma "tentativa de anexação ilegal".

GARANTIAS DE SEGURANÇA PARA KIEV

Lavrov disse que a Rússia está pronta para discutir garantias de segurança "para o país que agora se chama Ucrânia", mas Moscou precisará de suas próprias garantias de que não poderia ser ameaçada em suas fronteiras ocidentais com a Europa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse no início deste mês que as garantias de segurança para Kiev só serão efetivas se os Estados Unidos as fornecessem, e que um cessar-fogo sem tais garantias apenas daria à Rússia tempo para se rearmar.

Zelenskiy também continua pressionando para que a Ucrânia tenha permissão para ingressar na Otan -- algo que a Rússia rejeita de imediato e diz que entrou em guerra para impedir. Kiev está preocupada com a possibilidade de ser forçada a fazer concessões sérias se Trump retirar o apoio militar dos Estados Unidos em busca de sua promessa frequentemente repetida de levar o conflito a uma conclusão rápida.

Lavrov também foi questionado na coletiva de imprensa sobre o comentário de Trump na semana passada de que ele não descartaria o uso de ações militares ou econômicas para adquirir a Groenlândia.

"Antes de tudo, precisamos ouvir os groenlandeses", respondeu ele.

A Groenlândia é um território dinamarquês ultramarino, mas Lavrov disse que a ilha tem o direito à autodeterminação se acreditar que a Dinamarca não representa os interesses de seu povo.

(Reportagem de Anastasia Teterevleva e Lucy Papachristou)