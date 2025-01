Promotor especial avalia que havia provas para condenar Trump por tentar anular eleições de 2020

Donald Trump teria sido condenado por sua suposta tentativa de anular o resultado da eleição de 2020 se não tivesse sido eleito presidente quatro anos depois, diz um relatório do promotor especial Jack Smith publicado pela imprensa dos EUA nesta terça-feira (14).

O ponto de vista do Departamento de Justiça dos EUA "de que a Constituição proíbe o indiciamento e a acusação de um presidente é categórico e não depende da gravidade dos crimes acusados, da força das provas do governo ou dos méritos da acusação, que a promotoria endossa totalmente", diz o relatório.

"Mas para a eleição do Sr. Trump e seu iminente retorno à presidência, o escritório" do promotor especial acreditava "que as provas eram suficientes para obter e sustentar uma condenação no julgamento", disse o relatório.

Trump, que retorna à Casa Branca em 20 de janeiro, foi acusado de conspirar para alterar os resultados da eleição de 2020 e de conspirar para obstruir um processo oficial.

A última acusação dizia respeito à sessão do Congresso convocada em 6 de janeiro de 2021 para certificar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden, que terminou em um ataque violento de uma multidão de partidários republicanos.

Smith, que foi o promotor especial nomeado para investigar Trump, retirou o processo criminal federal contra o novo presidente depois que ele venceu a eleição presidencial de novembro.

Logo após a divulgação do relatório na manhã desta terça-feira, Trump rebateu em sua plataforma Truth Social, chamando Smith de "desequilibrado", acrescentando que ele "foi incapaz de processar com sucesso o oponente político de seu 'chefe', Joe Biden, o Desonesto".

Trump continuou sua mensagem contra o promotor, declarando: "Então ele acaba escrevendo outro 'Relatório' baseado em informações" que um grupo de "políticos corruptos e bandidos destruíram e apagaram ilegalmente, porque isso mostrou que eu era totalmente inocente".

"Para mostrar como o louco Jack Smith está desesperado, ele publicou suas falsas descobertas à 1h da manhã de hoje", acrescentou Trump em outra postagem.

Os advogados de Trump já haviam pedido ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, que não divulgasse o relatório, chamando o plano de publicá-lo de "ilegal, feito de má fé e contrário ao interesse público".

O relatório de Smith detalha as supostas tentativas de Trump de persuadir legisladores e líderes republicanos em nível estadual a "alterar os resultados" da eleição de 2020.

"O Sr. Trump entrou em contato com legisladores e autoridades estaduais, pressionou-os com falsas alegações de fraude eleitoral em seus estados e instou-os a tomar medidas para ignorar as recontagens de votos e alterar os resultados", de acordo com o relatório divulgado pelo Departamento de Justiça.

