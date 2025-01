Premiê francês propõe renegociar reforma da Previdência para acalmar oposição, mas não consegue

O primeiro-ministro francês, o centrista François Bayrou, propôs nesta terça-feira (14) renegociar a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron, em um gesto de aproximação com a esquerda para evitar uma rápida queda de seu governo. Mas o anúncio não acalmou a oposição, que apresentou uma moção de censura contra o chefe do governo poucas horas após o discurso do premiê.

"Podemos buscar um novo caminho para a reforma, sem totens nem tabus, nem mesmo a idade de aposentadoria - os famosos 64 anos -, com a condição" de não comprometer o "equilíbrio financeiro", anunciou Bayrou, de 73 anos, em sua Declaração de Política Geral perante o Parlamento.

O premiê começou seu discurso com um tom titubeante, ao ponto de misturar as páginas de seu pronunciamento no início de sessão, para o deleite da oposição, que não disfarçou as risadas. Mas ao tocar no assunto da reforma da Previdência em seu primeiro grande discurso, o novo chefe do governo ousou abrir um debate evitado pelos primeiros-ministros anteriores. O polêmico texto, que aumenta a idade mínima para a aposentadoria de 62 para 64 anos, foi imposto pelo presidente Emmanuel Macron em 2023 por decreto, apesar dos protestos massivos da oposição e dos principais sindicatos e sem votação no Parlamento. Desde então, os chefes de governo evitavam falar sobre o tema, apesar da insatisfação que a imposição da reforma provocou, aumentando a impopularidade do presidente.

No entanto, a profunda crise política desde as eleições legislativas antecipadas de 2024 e a situação econômica, com níveis de déficit e dívida pública acima dos limites da zona do euro, levaram Bayrou a dar esse passo para "recuperar a estabilidade". Liderando um governo sem maioria, que reúne a aliança de centro-direita de Macron e o partido conservador Os Republicanos (LR), o objetivo do primeiro-ministro era tentar acalmar a oposição e convencer os socialistas a não apoiarem uma moção de censura para garantir sua sobrevivência no cargo.

Os socialistas, que participaram das eleições legislativas dentro da coalizão Novo Frente Popular (NFP) com outros partidos de esquerda, fizeram campanha pela revogação da reforma da Previdência e haviam exigido de Bayrou, no mínimo, sua suspensão temporária. O primeiro-ministro rejeitou essa proposta, mas aceitou renegociar a reforma com representantes sindicais a partir de sexta-feira e por três meses, em busca de uma alternativa ao aumento da idade de aposentadoria, respeitando o "equilíbrio financeiro".

Oposição apresenta moção de censura

No entanto, a tentativa de Bayrou não parece ter convencido seus opositores. No final do dia, a líder na Assembleia Nacional do partido de esquerda radical A França Insubmissa, Mathilde Pannot, apresentou uma moção de censura contra o governo poucas horas após o discurso do premiê. O texto foi assinado por 57 deputados, entre eles muitos comunistas e ecologistas, e será examinado na quinta-feira (16). O porta-voz socialista na Assembleia Nacional (Câmara baixa), Boris Vallaud, não confirmou se os socialistas apoiarão a moção de censura.

O apoio de toda a oposição de esquerda e da extrema direita a uma moção de censura já provocou a queda do fugaz primeiro-ministro conservador Michel Barnier, no início de dezembro. Ele tentava aprovar seu orçamento para 2025, mas teve que deixar o cargo após somente 91 dias à frente do governo.

Ao contrário de Barnier, que buscou apoio da extrema direita de Marine Le Pen para tentar se manter no poder sem sucesso, Bayrou fez uma série de anúncios sociais, como o aumento dos gastos com saúde, para tentar convencer a esquerda. No entanto, o premiê lembrou durante seu discurso que a situação econômica da França não é das melhores, em um momento em que a dívida pública ronda 112% do PIB e o governo projeta um déficit público de 5,4% do PIB em 2025. "Essa dívida é uma espada de Dâmocles sobre nosso país e nosso modelo social", declarou o primeiro-ministro da segunda maior economia da União Europeia.

(Com AFP)