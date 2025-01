Premiê francês propõe novo debate sobre reforma previdenciária de Macron

Por Elizabeth Pineau e Michel Rose

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro francês, François Bayrou, abriu nesta terça-feira a porta para renegociar a reforma previdenciária de 2023, em uma tentativa de conquistar o apoio de parlamentares de esquerda para aprovar o Orçamento de 2025.

Bayrou, que transmitiu a mensagem aos parlamentares em um importante discurso político que definiu seus princípios de governo, propôs confiar aos sindicatos e a grupos de empregadores uma missão de três meses para encontrar um novo acordo sobre a reforma previdenciária.

Ele disse que a idade mínima de 64 anos para receber uma aposentadoria integral, a parte mais contestada da reforma aprovada em 2023, não deveria ser um tabu.

Mas ele alertou que a crescente dívida da França é uma "espada de Dâmocles" que paira sobre as cabeças das gerações futuras e que o "conclave" encarregado de explorar um novo pacto previdenciário terá que propor um acordo que seja financeiramente equilibrado.

Se não puder ser equilibrado, o acordo atual permanecerá em vigor, disse.

Bayrou também disse que o grupo de trabalho será formado depois que uma auditoria financeira rápida do sistema previdenciário for divulgada pelo tribunal de auditoria francês.

Seu discurso foi feito após um 2024 tumultuado para a França, quando Macron chocou a nação ao convocar eleições antecipadas, apenas para perder sua maioria no Parlamento, justamente quando as finanças públicas saíram dos trilhos na segunda maior economia da zona do euro.

O governo de Bayrou, formado no mês passado após o colapso da administração de seu antecessor, está tentando obter garantias de alguns partidos da oposição -- os socialistas em particular -- de que não votarão contra seu Orçamento para 2025 ou tentarão inviabilizar seu frágil governo.

Os socialistas, que votaram contra as propostas orçamentárias anteriores em dezembro em conjunto com parlamentares de extrema-direita, precipitando a queda do governo de Michel Barnier, fizeram das concessões sobre a reforma previdenciária de 2023 uma condição para seu apoio.

(Reportagem adicional de Dominique Vidalon Sybille De La Hamaide)