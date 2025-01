Sidônio assume Secom, critica Meta e diz que povo não vê ações do governo

O publicitário Sidônio Palmeira tomou posse como ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), nesta terça-feira (14), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Sidônio assume o lugar do deputado Paulo Pimenta (PT-RS). O publicitário foi alçado ao cargo em meio a uma reestruturação da comunicação de Lula já de olho em 2026.

Em sua fala, lamentou as fake news e criticou as mudanças da Meta. Na última semana, a dona do Facebook e do Instagram anunciou o fim do combate a fake news com agências profissionais de checagem, em aceno à administração de Donald Trump nos Estados Unidos.

"Medidas anunciadas recentemente pela Meta são ruins, porque afrontam os direitos fundamentais e a soberania nacional", disse o ministro. "Defendemos a liberdade de expressão. Lamentamos que o extremismo esteja distorcendo esse conceito para viabilizar a liberdade de manipulação."

A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero.

Sidônio Palmeira, na posse na Secom

Sidônio deverá dar um rosto mais publicitário à comunicação. Com carta branca para influenciar inclusive em outros ministérios, é esperado que ele atue da mesma maneira com que vem colaborando com o governo: buscando melhorar a imagem da gestão frente à opinião pública.

O novo ministro tratou disso em seu discurso. "O nosso país voltou a ser respeitado pelo mundo. Mas esse trabalho não está sendo percebido por parte da população. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes", após citar uma série de conquistas do atual governo.

Responsável pela campanha, ele nunca se afastou do governo. Sua agência já prestou serviços para o PT e ele funcionou em diversos momentos como consultor de Lula e de ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), para pronunciamentos e anúncios.

A maioria da Esplanada foi à posse, em sinal de prestígio do publicitário. Dos 37 colegas, 24 compareceram, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), entre outras autoridades, como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), conterrâneo de Sidônio, e a presidente petista, Gleisi Hoffmann.

Reclamações sobre comunicação

O descontentamento de Lula com a comunicação já é antigo. O presidente vinha reclamando publicamente sobre a área desde o início de 2024, quando esperava já ver "colhendo frutos" do que havia plantado no primeiro ano do mandato.

A principal queixa do presidente é que os feitos do governo não chegam à população. Para Lula, este é seu melhor dos três mandatos, enquanto uma pesquisa recente mostra que 41% da população discordam de sua opinião.

A saída de Pimenta já era esperada desde dezembro passado, quando Lula fez um discurso ao PT reclamando da comunicação. Uma cirurgia de última hora para estancar um sangramento após a queda no banheiro, quando o presidente bateu a nuca, adiou a mudança, concretizada hoje.

Trocas já foram feitas na equipe da Secom. O novo ministro já trocou o secretário de Imprensa do presidente Lula (PT), José Chrispiniano. Ele foi substituído por Laércio Portela, então secretário de Comunicação Institucional.

Homem de confiança do presidente, Chrispiniano estava com Lula desde 2011, quando deixou o governo. Ele o assessorou durante toda a Operação Lava Jato, durante a prisão em Curitiba e durante a campanha de 2022. No Planalto, é tido como uma das poucas pessoas que fala a verdade para o chefe.