Petróleo fecha em queda em correção dos ganhos e com cessar-fogo preliminar em Gaza

Os contratos futuros do petróleo cederam nesta terça-feira, 14, após fortes ganhos nas duas sessões anteriores. A iminência da finalização de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas contribui para pressionar os preços.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 1,20% (US$ 0,93), a US$ 76,37 o barril, enquanto o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,34% (US$ 1,09), a US$ 79,92 o barril.

No fim da tarde, um projeto de acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, com a libertação de reféns, foi acertado em princípio e, se tudo correr bem, será finalizado ainda essa semana, disseram autoridades árabes, norte-americanas e israelenses à CBS News.

Ainda relacionado às novas sanções dos EUA impostas à Rússia, compradores de petróleo na Ásia estão buscando apoio de seus parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), temendo uma lacuna no fornecimento, segundo fontes da Bloomberg.

De acordo com a Capital Economics, as recentes sanções podem manter os preços mais altos no curto prazo. No entanto, a empresa de pesquisa econômica ainda espera que a maior oferta da Opep+ e o fraco crescimento da demanda levem os preços do WTI a uma queda para US$ 70 o barril até o final deste ano.

"Duvidamos que o otimismo das empresas de petróleo e gás dos EUA, após a vitória eleitoral de Donald Trump, se traduza em um crescimento mais forte da produção, uma vez que os recentes ganhos de produtividade vacilam e os preços do petróleo caem ainda este ano", acrescenta.

Para Matt Stephani, gerente do Cavanal Hill World Energy Fund, "há petróleo demais armazenado", além de hesitação em relação aos estoques da commodity até que parte do suprimento da Opep volte ao mercado.

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos projetou que o Brent recue para US$ 66 o barril em 2026. O departamento manteve sua previsão do preço médio do petróleo Brent em 2025 de US$ 74 o barril.

*Com informações da Dow Jones Newswires