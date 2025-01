Partido da extrema direita alemã distribui folheto de campanha em forma de 'bilhete de deportação'

A polícia alemã anunciou, nesta terça-feira (14), que abriu uma investigação após o partido de extrema direita AfD distribuir folhetos de campanha em forma de "bilhetes de deportação" para migrantes irregulares, no âmbito de sua campanha para as eleições legislativas de fevereiro.

A investigação foi aberta após "suspeitas de incitação ao ódio", precisou um porta-voz policial da cidade de Karlsruhe, no oeste da Alemanha, onde os folhetos foram divulgados.

A seção do Alternativa para a Alemanha (AfD) em Karlsruhe confirmou em seu site a criação deste "bilhete de deportação" com seu logo, que imita um cartão de embarque de uma companhia aérea.

No documento vem escrito "passagem de ida em classe econômica" para um "migrante ilegal" saindo da Alemanha com destino a um "país de origem seguro".

O embarque ocorre na porta "AfD" no dia 23 de fevereiro, data das eleições, das "8h às 18h", horário de funcionamento das seções eleitorais.

No verso do bilhete, a AfD defende, entre outras coisas, a "expulsão de todas as pessoas obrigadas a deixar o território" alemão.

O folheto oferece à AfD "a oportunidade de comunicar aos eleitores essas demandas completamente legítimas e de acordo com a lei de uma maneira simplificada", justificou a seção local.

Esse material de propaganda eleitoral "está sendo distribuído atualmente em Karlsruhe da maior forma possível e sem requisitos ou restrições particulares", acrescentou.

Algumas pessoas viram no horário de fechamento, 18h, um código neonazista baseado nas iniciais de Adolf Hitler, já que a A e a H são as letras 1 e 8 do alfabeto (1=A e 8=H). A seção local do partido rejeitou as acusações.

Um usuário da rede social X que se apresenta como "cidadão alemão de origem turca" afirmou que recebeu o folheto em sua caixa de correio e que teve um "sentimento muito estranho".

"Meu sobrenome provavelmente foi determinante para essa ação", acrescentou.

O partido de esquerda radical Die Linke qualificou a iniciativa de "método fascista para incitar o ódio" e acusou a AfD de se dirigir a pessoas de origem imigrante.

As pesquisas colocam o partido de extrema direita na segunda colocação para o pleito de fevereiro.

A AfD incluiu em seu programa eleitoral a polêmica noção de "remigração", que prevê a realização de campanhas de expulsão de estrangeiros.

bur-pyv/smk/sag/mb/jb/am

© Agence France-Presse