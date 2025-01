Palmilha ortopédica promete aliviar dores e está por R$ 17: 'Muito macia'

As palmilhas ortopédicas ajudam a dar mais conforto aos pés, principalmente para quem sofre com dores depois de horas de trabalho. E um dos modelos que tem feito sucesso entre consumidores está com descontos de até 56%, saindo por a partir de R$ 17.

Detalhamos adiante os atributos dessa palmilha e o que diz quem já a utilizou. Por último, também citamos os principais pontos de atenção do produto. Confira:

O que o fabricante diz sobre esse modelo?

O kit vem com dois pares de palmilhas;

São projetadas para se moldarem ao contorno dos pés;

Oferecem absorção de impacto, para reduzir pressão nos pés e articulações;

Feitas com materiais duráveis e de qualidade, de acordo com a marca;

Se ajustam a diferentes calçados, de tênis a sapatos sociais;

Prometem aliviar dores após horas de trabalho;

Disponíveis dos tamanhos 35 a 45 -- ver medidas informadas.

O que diz quem comprou?

Esse kit de palmilhas tem nota média de 4,8 (do total de cinco) na Shopee, considerando mais de 9.000 avaliações de compradores.

Entrega muito antes do prazo. Não demorou nada para chegar. Material bom e bem macio. É bem grosso, então tem que ver qual tênis fica melhor com a palmilha. Já trabalhei o dia todo, fui andando para o serviço e encaixou perfeitamente no tênis. Já testei e aprovei. Eu recomendo e o custo-benefício é maravilhoso. Comprarei mais, com certeza.

Jessica Lemes

Meu namorado adorou. Essa palmilha é muito confortável para utilizar no dia a dia, amaciando o peso da pisada. É excelente e chegou dentro do prazo.

Beatriz Almeida

A palmilha tem um bom valor e é muito macia. Eu utilizo bota de segurança a maior parte do dia e, só no teste que eu fiz, já achei muito confortável. Ela é pouquinho grossa na parte do calcanhar e me deixou mais alta. Eu calço 35 e quase achei que não fosse entrar na bota, mas deu certo.

Laisa Calabresi

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são a respeito da baixa qualidade do material e da altura da palmilha -- maior do que a esperada.



[A palmilha] é macia, mas é extremamente alta, deixando o tênis muito apertado. Testei em todos os que tenho e não recomendo.

Hugo Victor

Não gostei, na verdade, porque não coube em nenhum sapato. Eu comprei o número 36 e coloquei até em sapato 37 e não encaixou. Vou vê se corto um pouco para caber.

Vera

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.