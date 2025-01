ONU estabelece bases para aumentar auxílio em Gaza no cessar-fogo, mas vê desafios

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A ONU afirmou nesta terça-feira que está se preparando para expandir a assistência humanitária à Faixa de Gaza sob um possível acordo de cessar-fogo, mas incertezas em torno do acesso à fronteira e da segurança no enclave continuam sendo obstáculos.

Negociadores no Catar estão definindo os detalhes finais de um cessar-fogo entre Israel e os militantes palestinos do Hamas em Gaza. Mediadores e os lados em conflito descreveram que um acordo está mais próximo do que nunca. Uma trégua incluiria um aumento significativo de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

A coordenadora humanitária e de reconstrução da ONU para Gaza, Sigrid Kaag, reuniu-se com ministros israelenses e palestinos nos últimos dias. Nesta terça-feira, ela conversou com o ministro das Relações Exteriores do Egito sobre o envolvimento da ONU em um cessar-fogo, disse o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric.

"O sistema da ONU como um todo está em intenso planejamento e preparação para quando um cessar-fogo entrar em ação e sobre como podemos aumentar a ajuda", disse Dujarric.

Entre as incógnitas estão as passagens de fronteira que seriam abertas em Gaza sob uma trégua e a segurança do enclave para a distribuição de auxílio, porque muitos carregamentos foram alvo de gangues armadas e saqueadores durante o conflito.

"Obviamente, as coisas continuarão a ser um desafio, porque não temos respostas para todas essas perguntas", disse Dujarric.

A ONU tem se queixado dos obstáculos ao auxílio em Gaza durante a guerra de 15 meses. A organização diz que Israel e a ilegalidade no enclave têm impedido a entrada e a distribuição de ajuda na zona de guerra.

(Reportagem de Michelle Nichols)