Novos empréstimos na China têm forte alta em dezembro, a 990 bilhões de yuans

Os bancos da China aceleraram a concessão de empréstimos em nível acima do esperado pelos mercados no final de 2024, à medida que Pequim flexibilizou a política monetária para enfrentar os crescentes desafios econômicos. Em dezembro, os bancos chineses liberaram 990 bilhões de yuans (US$ 135 bilhões) em novos empréstimos, um salto em relação aos 580 bilhões de yuans repassados em novembro, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados publicados nesta terça-feira, 14, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país.

O valor também superou os 850 bilhões de yuans previstos por economistas para dezembro, em uma pesquisa do WSJ.

Em 2024, os bancos chineses concederam um total de 18,09 trilhões de yuans em novos empréstimos, acima dos 17,1 trilhões de yuans registrados em 2023.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, somou 2,86 trilhões de yuans em dezembro, acima dos 2,34 trilhões de yuans em novembro.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 7,3% em dezembro, ganhando força ante a alta de 7,1% de novembro e em linha com as projeções de economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.