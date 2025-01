Nottingham Forest segura empate diante do líder Liverpool (1-1)

O Nottingham Forest (2º), revelação da Premier League, voltou a travar o Liverpool ao empatar em 1 a 1, nesta terça-feira (14), em casa, quatro meses depois de ter infligido ao atual líder a única derrota na temporada no campeonato inglês.

O Liverpool (1º, 47 pontos) mantém uma vantagem de seis pontos - e com um jogo pendente para disputar - sobre o Nottingham (2º, 41 pontos), que aguarda o jogo do Arsenal (3º, 40 pontos) contra o Tottenham, na quarta-feira.

No seu City Ground, a equipe comandada por Nuno Espírito Santo cedo abriu o placar por meio de Chris Wood (8'), autor do seu 13º gol em 21 jogos na Premier League.

O Liverpool do técnico Arne Slot procurou o empate e quase conseguiu num contra-ataque do colombiano Luis Díaz, bem interceptado pelo brasileiro Murillo (35').

Mas foi o português Diogo Jota quem deixou tudo igual (66'), após um escanteio 22 segundos depois de ter entrado em campo. Matz Sels evitou o segundo gol de Jota (77') e mais tarde foi salvo por um dos seus defensores que tirou da linha um chute do egípcio Mohamed Salah quase no fim do tempo regulamentar (88').

"Antes da temporada queríamos chegar aos 40 pontos o mais rápido possível (pontuação que pode garantir a permanência na Premier League). Faltando 17 rodadas, temos 41, o que nos permite olhar um pouco mais para cima", disse o goleiro do Forest Matz Sels à BBC após o jogo.

- City tropeça de novo -

Também nesta terça-feira o Manchester City voltou a decepcionar. Os 'Citizens' venciam por 2 a 0 na visita ao Brentford mas acabaram deixando escapar dois pontos com o empate em 2 a 2 após um gol nos acréscimos.

A equipe de Pep Guardiola é a sexta colocada na tabela com 35 pontos, os mesmos do Newcastle (5º), que tem um jogo a menos.

Os atuais tetracampeões da Premier League abriram a vantagem com gols de Phil Foden (66' e 78'). Mas o congolês Yoane Wissa diminuiu (82') e o dinamarquês Christian Norgaard conseguiu empatar com uma cabeçada (90'+2).

"Não estamos (no nosso melhor) e não tomamos as decisões certas", lamentou Guardiola.

"Não conseguimos lidar com a intensidade física no final", observou Foden em entrevista ao TNT Sports. Mas no geral, ele acrescentou que "o desempenho foi muito melhor do que era".

- Chelsea evita o pior -

O Chelsea (4º, 37 pontos) manteve a distância de dois pontos em relação ao City depois de empatar em casa com o Bournemouth de (2-2).

A partida teve várias reviravoltas. Os 'Blues' abriram o placar por meio de Cole Palmer (13'), e Justin Kluivert empatou de pênalti no início do segundo tempo (50'). O gol da virada foi marcado por Antoine Semenyo (68') mas o Chelsea conseguiu igualar no último minuto.

O Bournemouth continua com uma invencibilidade de dez jogos em todas as competições e o Chelsea segue sem vencer (cinco jogos sem vitória no campeonato).

E o West Ham estreou seu novo técnico Graham Potter com uma vitória em casa sobre o Fulham por 3 a 2.

No London Stadium, Carlos Soler, Tomas Soucek e o brasileiro Lucas Paquetá marcaram para os 'Hammers'.

"Não fomos perfeitos, com certeza. Mas a base e o ponto de partida devem ser se preparar para lutar juntos e cuidar um do outro. Foi isso que eles fizeram", disse satisfeito o treinador inglês.

Com esse resultado, o West Ham ficou em 12º na tabela, à frente do Manchester United e do Tottenham, que disputaram um jogo a menos.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

West Ham - Fulham 3 - 2

Brentford - Manchester City 2 - 2

Chelsea - Bournemouth 2 - 2

Nottingham - Liverpool 1 - 1

- Quarta-feira:

(16h30) Leicester - Crystal Palace

Everton - Aston Villa

Newcastle - Wolverhampton

(17h00) Arsenal - Tottenham

- Quinta-feira:

(16h30) Ipswich Town - Brighton

(17h00) Manchester United - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 47 20 14 5 1 48 20 28

2. Nottingham 41 21 12 5 4 30 20 10

3. Arsenal 40 20 11 7 2 39 18 21

4. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

5. Newcastle 35 20 10 5 5 34 22 12

6. Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 9

7. Bournemouth 34 21 9 7 5 32 25 7

8. Aston Villa 32 20 9 5 6 30 32 -2

9. Fulham 30 21 7 9 5 32 30 2

10. Brentford 28 21 8 4 9 40 37 3

11. Brighton 28 20 6 10 4 30 29 1

12. West Ham 26 21 7 5 9 27 41 -14

13. Tottenham 24 20 7 3 10 42 30 12

14. Manchester United 23 20 6 5 9 23 28 -5

15. Crystal Palace 21 20 4 9 7 21 28 -7

16. Everton 17 19 3 8 8 15 25 -10

17. Wolverhampton 16 20 4 4 12 31 45 -14

18. Ipswich Town 16 20 3 7 10 20 35 -15

19. Leicester 14 20 3 5 12 23 44 -21

20. Southampton 6 20 1 3 16 12 44 -32

./bds/jta/bm/iga/cl/aam/cb

© Agence France-Presse