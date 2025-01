Norueguesa de 21 anos é a mais jovem a chegar sozinha ao Polo Sul

Uma norueguesa de 21 anos tornou-se a pessoa mais jovem a chegar ao Polo Sul esquiando, sozinha e sem ajuda, disseram seus parentes à AFP nesta terça-feira (14).

Cento e quatorze anos depois de seu compatriota, o explorador Roald Amundsen, que foi o primeiro a chegar ao Polo Sul, Karen Kyllesø, nascida em 9 de maio de 2003, percorreu cerca de 1.130 km em quase 54 dias no continente antártico.

"É ao mesmo tempo fantástico e um pouco estranho", disse a jovem, contatada pela emissora norueguesa TV2.

"É claro que sinto uma sensação de realização e alegria, mas tenho que admitir que é um pouco estranho sair da bolha em que estive nos últimos dois meses", disse ela.

A norueguesa destronou o francês Pierre Hedan que, de acordo com o Guinness World Records, era até agora a pessoa mais jovem a chegar ao Polo Sul sozinha e sem ajuda, em 7 de janeiro de 2024, aos 26 anos de idade.

Kyllesø, com 1,52 m de altura e 48 kg, puxou um trenó de cerca de 100 kg até o Polo Sul, que ela alcançou no final da segunda-feira em temperaturas de -25°C.

Aos 15 anos, ela já havia se tornado a mulher mais jovem a cruzar a Groenlândia em esquis em 2018.

"Na verdade, achei que era um pouco feio quando cheguei", disse ela à TV2.

"Depois de 54 dias de uma natureza linda, chegamos e há prédios, máquinas: eles simplesmente não parecem pertencer a este lugar", disse ela, fazendo alusão à estação de pesquisa americana Amundsen-Scott.

- Macarrão à bolonhesa -

Karen Kyllesø treinou durante seis anos, mas teve que diminuir o ritmo nos últimos dias, pois, segundo ela, estava sofrendo de asma por causa do frio.

Assim que chegou ao seu destino, ela disse que pediu "macarrão à bolonhesa, uma salada e legumes", um refrigerante e uma taça de champanhe.

"Uma página da história polar foi escrita", disse à AFP seu mentor, o aventureiro norueguês Lars Ebbesen.

O pai da aventureira, Håkon Kyllesø, atribui as façanhas da filha a "uma combinação de bons genes".

"Sua mãe era uma excelente esquiadora de cross-country quando ela era mais jovem e eu caço, pesco e adoro longas caminhadas na natureza", disse ele.

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, elogiou a jovem aventureira que está "seguindo os passos dos heróis polares noruegueses".

Roald Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul em 1911, após uma trágica corrida com o britânico Robert Scott, que morreu de frio e exaustão, juntamente com seus companheiros, no caminho de volta.

phy/nzg/pt/meb/avl/jc/aa/dd/yr

© Agence France-Presse