Turistas são multados por invadirem precipício em Noronha para foto

Seis turistas foram multados após invadirem uma área de acesso proibido para tirar fotos em Fernando de Noronha. Uma delas foi gravada ignorando os avisos de um guia para sair do local.

O que aconteceu

Guia flagrou momento em que turista posava em precipício e avisou sobre os perigos, mas a mulher continuou a tirar fotos. As imagens do ocorrido foram gravadas no sábado (11) e compartilhadas nas redes sociais.

O caso aconteceu na área do mirante de Dois Irmãos, perto da praia do Sancho, região preservada do Parque Nacional Marinho de Noronha. Segundo o guia Tiberius Oliveira, o local é isolado porque sofre com deslizamentos de pedras, mas violações por parte de turistas são comuns.

Na hora que que desliguei a gravação eu continuei repreendendo eles. O rapaz me pediu desculpas e eles foram embora. Tem gente falando que há 10 anos não tinha essa cerca, mas hoje a área é fechada por causa disso, porque o pessoal ia em cima das pedras para tirar foto.

Tiberius Oliveira, ao UOL

Multa que turistas terão que pagar é de R$ 10 mil. Após denúncia, ICMBio foi até o local, identificou os turistas e os multou. Eles são cinco mulheres e um homem. Nenhum deles teve a identidade divulgada.

Turistas desrespeitam regras do parque e correm risco de morte ao posar naquele local. Em nota, a chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio, Lilian Hangae, afirmou que as pedras ficam na beira de um precipício. Ela também agradeceu à população pela denúncia, que ajudou a identificar os infratores.

Resposta. O UOL tentou contato com a mulher gravada pelo guia por redes sociais. O espaço será atualizado se houver posicionamento.