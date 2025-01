Mineradora saudita Ma'aden abrirá escritório no Brasil e investirá R$8 bi, diz Silveira

RIAD (Reuters) - A Ma'aden, braço de mineração do Fundo de Investimento Público (PIF) do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, planeja abrir seu primeiro escritório em São Paulo, disse o ministro de Minas e Energia brasileiro, Alexandre Silveira, nesta terça-feira.

A iniciativa inclui um investimento estimado de 8 bilhões de reais para avançar com mapeamento geológico no Brasil, disse Silveira a repórteres em Riad.

"Carecemos muito de conhecermos mais do nosso subsolo... para pesquisa e parcerias com o setor de mineral brasileiro, a fim de que a gente possa explorar e fazer aproveitamento adequado e sustentável do subsolo", disse ele, enfatizando que a mineração, juntamente com petróleo e gás, é fundamental para a transição energética global.

O investimento se alinha à estratégia da Visão 2030 da Arábia Saudita para diversificar a economia, aproveitando sua experiência em mineração e energia sustentável.

(Reportagem de Pesha Magid em Riad, texto de Natalia Siniawski e Tiago Brandão)