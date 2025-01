Milan vence 1ª no Campeonato Italiano sob comando de Sérgio Conceição

O Milan sofreu, mas venceu o Como fora de casa por 2 a 1 nesta terça-feira (14) e conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Italiano sob o comando do técnico português Sérgio Conceição, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada.

Depois do início com o título da Supercopa da Itália, a 'era Conceição' vive mais dificuldades na Serie A: três dias depois de um empate em casa com o Cagliari (1 a 1), que ocupa a zona de rebaixamento, o time 'rossonero' teve que buscar uma virada sobre o Como para vencer.

O espanhol Assane Diao fez abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo (60'), mas o Theo Hernández (71') e o português Rafael Leão (76') marcaram em cinco minutos os gols milanistas.

Com esta vitória, a primeira do Milan na Serie A desde o dia 6 de dezembro, a equipe sobe para a sétima posição na tabela (31 pontos e um jogo a menos), mas continua distante do líder Napoli (47 pontos).

-- Jogos adiados 19ª rodada do Campeonato Italiano:

- Terça-feira:

Como - Milan 1 - 2

(16h45) Atalanta - Juventus

- Quarta-feira:

(16h45) Inter - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 47 20 15 2 3 32 12 20

2. Inter 43 18 13 4 1 46 15 31

3. Atalanta 42 19 13 3 3 43 20 23

4. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

5. Juventus 33 19 7 12 0 31 16 15

6. Fiorentina 32 19 9 5 5 32 20 12

7. Milan 31 19 8 7 4 29 19 10

8. Bologna 29 18 7 8 3 27 23 4

9. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

10. Roma 24 20 6 6 8 28 26 2

11. Genoa 23 20 5 8 7 17 27 -10

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

16. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

17. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 13 20 2 7 11 19 28 -9

