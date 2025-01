Mercado alivia apostas mais conservadoras para Fed após PPI abaixo do esperado nos EUA

O mercado financeiro aliviou parte das apostas mais conservadoras para os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), após a divulgação da inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) mais branda que o esperado nos Estados Unidos, indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta mostrava 27,6% de chance de a taxa básica seguir no nível atual (entre 4,25% e 4,50%) no final deste ano, comparado com 31,7% ontem. O cenário mais provável segue o de uma redução acumulada de 25 pontos-base no período, embora essa hipótese também tenha perdido força, agora com 39,7% de probabilidade.

Por outro lado, houve aumento na possibilidade de haver um corte agregado de 50 pontos-base até dezembro, de 21,0% ontem para 23,2%. A ainda remota chance de uma baixa de 75 pontos-base também aumentou, de 5,8% para 7,5%. Junho permanece como o primeiro mês em que o afrouxamento monetário aparece com mais força.