Membro do BC da China alerta sobre riscos de investimentos em títulos em meio à queda dos rendimentos

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - Os investimentos em títulos públicos não são isentos de riscos, disse uma autoridade do banco central chinês nesta terça-feira, alertando sobre uma possível bolha no mercado e a turbulência resultante se os rendimentos se afastarem dos fundamentos econômicos.

A rápida queda dos rendimentos dos títulos chineses vem complicando os esforços de Pequim para estabilizar o enfraquecimento do iuan, com o Banco do Povo da China suspendendo as compras de títulos em janeiro, uma medida vista por investidores como uma tentativa de impedir que os rendimentos testem novas mínimas recordes.

"Se os rendimentos dos títulos de longo prazo não puderem refletir com precisão os fundamentos econômicos, ou se houver grandes mudanças na oferta e na demanda... um efeito espiral poderia ser formado por resgates e perdas maiores ocorrerão no curto prazo", disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do banco central chinês, em uma coletiva de imprensa em Pequim.

O banco central chinês tem intensificado a gestão macroprudencial, emitido alertas de risco, suspendeu as compras de títulos e passou a usar outras ferramentas de liquidez para evitar "exacerbar as tensões entre oferta e demanda e as flutuações do mercado", disse Zou.

Entretanto, os comentários de Zou tiveram pouco impacto sobre as negociações, com os rendimentos dos títulos chineses de 10 anos e de 30 anos caindo até 3,25 e 4 pontos-base, respectivamente, nesta terça-feira.

Em um cenário de forte venda global de títulos, a tendência pode aumentar ainda mais a diferença entre os rendimentos da dívida da China e dos Estados Unidos, acrescentando mais pressão indesejada sobre o iuan, disseram operadores e analistas.

Na mesma coletiva de imprensa, Xuan Changneng, vice-presidente do Banco do Povo da China, reiterou que a China continuará tomando medidas para estabilizar o iuan em níveis razoáveis e equilibrados.

"O objetivo de manter a estabilidade básica da taxa de câmbio do iuan não mudará", disse Xuan.

"Temos a confiança, as condições e a capacidade de atingir resolutamente a meta... corrigiremos os comportamentos pró-cíclicos do mercado, lidaremos com os comportamentos que perturbam a ordem do mercado e evitaremos o risco de ultrapassagem da taxa de câmbio."

Xuan disse que a China também ajustará e melhorará a força e o ritmo da implementação de políticas para atingir suas metas de desenvolvimento econômico e social para o ano inteiro.

(Por Kevin Yao em Pequim e Winni Zhou em Xangai)