'Lutou até o fim, firme no trabalho', diz Lira sobre pai, morto aos 82 anos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), homenageou nas redes sociais seu pai, Benedito de Lira, o Biu, que morreu nesta terça-feira (14), aos 82 anos.

O que aconteceu

"Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje", escreveu Lira em uma publicação do Instagram. Ele disse ainda que "um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma o coração" dele e da família. "Nosso Biu de Lira nos ensinou a enfrentar as frustrações, a levantar a cabeça e seguir em frente."

Presidente da Câmara se referiu ao pai como um "homem honrado e lutador". "Ele fez de sua vida exemplo de superação permanente. Sempre comprometido com os mais humildes, o que não faltava ao nosso Biu era disposição para salvar e melhorar a vida das pessoas."

Lira disse que o pai se "manteve firme no trabalho até as últimas forças". "Já estamos com muitas saudades, meu velho! Estarei aqui, com os seus, preservando seu legado, trabalhando duro e com honradez. Obrigado por tudo, meu pai. Descanse em paz nas mãos de Deus".

Internado desde o ano passado

Ex-senador da República, Biu estava internado em Maceió desde o final do ano passado. Arthur Lira, inclusive, não foi à cerimônia do governo para marcar os dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro na semana passada porque acompanhava o tratamento do pai em Alagoas.

Benedito de Lira foi senador, deputado federal, deputado estadual por Alagoas e vereador de Maceió, em uma carreira política de mais de 50 anos. No ano passado, foi reeleito prefeito de Barra de São Miguel, na região metropolitana de Maceió.

Biu começou sua trajetória filiado à Arena, partido de sustentação da ditadura militar, em 1973. Permaneceu toda a vida nas legendas que a sucederam, PDS, PFL, PTB e o PP, desde 2017.

Ele apoiou a carreira do filho desde sua primeira candidatura, como mostrou a colunista do UOL Thais Bilenky no podcast "Lira: os Atalhos do Poder". Os cinco episódios que traçam o perfil do presidente da Câmara estão disponíveis no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.