Lira decreta três dias de luto na Câmara após morte do pai, Benedito de Lira, que foi deputado

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decretou luto oficial de três dias na Câmara por conta do falecimento de seu pai, Benedito de Lira (PP-AL), que foi deputado federal.

Prefeito reeleito de Barra de São Miguel (AL), Benedito morreu aos 82 anos após uma parada cardíaca.

Ele estava internado no Hospital Arthur Ramos, em Maceió, sob tratamento oncológico.

Na justificativa do decreto, publicada no Diário Oficial da Câmara, Arthur Lira disse que "é indiscutível a importância da trajetória política do ex-deputado Benedito de Lira".

No texto, ele ressaltou que o pai exerceu três mandatos na Câmara, a partir de 1994, e lembrou os oito anos no posto de senador, entre 2011 e 2019.