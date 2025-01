Lille elimina Olympique de Marselha nos pênaltis na Copa da França

O Lille surpreendeu e eliminou o Olympique de Marselha fora de casa, no estádio Vélodrome, com uma vitória nos pênaltis (4-3 após um empate em 1 a 1) nesta terça-feira (14) pelos 16-avos de final da Copa da França, apesar de ter sofrido um gol de empate nos últimos instantes do tempo regulamentar, marcado pelo brasileiro Luis Henrique.

Dos seis duelos desta terça-feira, quatro foram decididos nos pênaltis.

Com esse resultado, os 'Dogos' ampliaram sua invencibilidade para 20 jogos levando em conta todas as competições.

O Lille abriu o placar através do islandês Hakon Haraldsson, após um passe do canadense Jonathan David.

O Olympique de Marselha terá de esperar pelo menos mais um ano para erguer a Copa da França, torneio que não conquista desde o distante ano de 1989.

Na outra partida entre equipes da Ligue 1, o Reims eliminou o Monaco (1-1; 3-1 nos pênaltis). No primeiro jogo pela equipe do Principado, o novo reforço dinamarquês Mika Biereth errou sua cobrança nas penalidades máximas.

Entre os cinco modestos clubes do National 3 (5ª divisão) ainda em disputa, o Dives-Cabourg prolongou sua aventura no torneio ao eliminar o Puy (1-0).

A partida entre Haguenau (N2) e Dunquerque (Ligue 2) foi adiada devido ao gelo que cobriu o campo e será disputada na próxima semana.

Na quarta-feira, o Brest vai receber o Nantes em mais uma partida entre times da primeira divisão, enquanto o Paris Saint-Germain é o franco favorito contra o Espaly (N3).

- Jogos dos 16-avos de final da Copa da França:

(+) Dives-Cabourg - Le Puy 1 - 0

(+) Le Mans - Valenciennes 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)

(+) Guingamp - Sochaux 2 - 2 (9-8 nos pênaltis)

(+) Reims - Monaco 1 - 1 (3-1 nos pênaltis)

Bastia - (+) Nice 0 - 1

Olympique de Marselha - (+) Lille 1 - 1 (3-4 nos pênaltis)

Quarta-feira:

Bourgoin Jallieu - Lyon

Toulouse - Laval

Quevilly - Angers

Troyes - Rennes

Stade Briochin - Annecy

AS Cannes - Lorient

Brest - Nantes

Thaon - Strasbourg

Espaly - PSG

eba/iga/aam/cb

© Agence France-Presse