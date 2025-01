João Fonseca esmaga Rublev em estreia dos sonhos em Grand Slam

MELBOURNE (Reuters) - O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, iniciou sua carreira em Grand Slams de forma espetacular ao derrotar o russo Andrey Rublev, nono cabeça de chave, por 7-6(1), 6-3 e 7-6(5) na primeira rodada do Aberto da Austrália nesta terça-feira.

A primeira partida de Fonseca na chave principal de um Slam era ansiosamente aguardada e o jovem de 18 anos fez jus à expectativa com uma impressionante vitória em sets diretos diante de uma multidão cativada no final da noite na Margaret Court Arena.

Ele conquistou o primeiro set com um dos muitos golpes de forehand que fez e elevou ainda mais seu nível para vencer o segundo set.

Rublev se esforçou muito no terceiro set e chegou a ter uma quebra de saque de vantagem, mas Fonseca mostrou incrível equilíbrio e maturidade em momentos críticos para chegar a outro tiebreak.

Sem demonstrar nervosismo, ele encerrou a disputa na primeira oportunidade, jogando um forehand fora do alcance de seu adversário russo, fechando o jogo com seu 51º winner na partida.

Fonseca, 112º colocado no ranking da ATP e que veio do qualifying, enfrentará na próxima rodada o italiano Lorenzo Sonego, 55º no ranking mundial, que venceu o veterano suíço Stan Wawrinka por 6-4, 5-7, 7-5 e 7-5.

Também nesta terça, Bia Haddad Maia, 15ª cabeça de chave do torneio feminino em Melbourne, se recuperou de um set de desvantagem no início do jogo para vencer a argentina Julia Riera, que veio do qualifying, por 4-6, 7-5 e 6-2.

Bia enfrentará na próxima fase a russa Erika Andreeva, de 20 anos e 86ª colocada no ranking, que superou a chinesa Saisai Zheng em dois sets.

