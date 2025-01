JBS firma acordo de US$ 4 milhões nos EUA para combater trabalho infantil

São Paulo, 14 - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou, em comunicado, um acordo com a JBS USA, subsidiária da JBS no país, para combater violações envolvendo trabalho infantil em sua cadeia produtiva. Pelo acordo, firmado nesta segunda-feira, 13, a empresa destinará US$ 4 milhões para apoiar indivíduos e comunidades afetadas por práticas ilegais de trabalho infantil."Com este acordo, a JBS USA adotou medidas criativas e progressistas para combater o trabalho infantil ilegal", afirmou a administradora do Departamento de Salários e Horas do órgão, Jessica Looman, no comunicado. Ela destacou que a empresa assumiu responsabilidade pelos casos envolvendo crianças realizando trabalhos perigosos em suas instalações, propondo soluções concretas para evitar novas ocorrências.Os recursos serão direcionados para programas em comunidades como Guntersville (no Estado do Alabama), Greeley (Colorado), Ottumwa (Iowa), Worthington (Minnesota) e Grand Island (Nebraska). Entre as iniciativas previstas estão bolsas de estudo, auxílio educacional, treinamento profissional, ensino de inglês como segunda língua e apoio à moradia.Além do fundo de US$ 4 milhões, a JBS se comprometeu a realizar um simpósio para discutir a prevenção do trabalho infantil com líderes do setor e organizações não governamentais, contratar um especialista em conformidade para revisar políticas internas e realizar auditorias surpresas, manter uma linha ética gratuita para denúncias anônimas e estabelecer uma política de tolerância zero com contratados envolvidos em violações. A empresa também promoverá campanhas publicitárias para conscientizar comunidades sobre os riscos do trabalho infantil e oferecerá treinamentos obrigatórios sobre o tema para todos os seus funcionários e fornecedores de serviços de terceiros.A medida ocorre após investigações do Departamento de Trabalho revelarem que terceiros contratados pela JBS empregaram crianças em condições perigosas, incluindo turnos noturnos, em Estados como Colorado, Iowa, Minnesota e Nebraska, de acordo com o comunicado do órgão.