James Rodríguez assina com León do México após passagem pelo Rayo Vallecano

O astro do futebol colombiano James Rodríguez assinou com o clube mexicano León após sua breve e malsucedida passagem pelo Rayo Vallecano da espanhola LaLiga, anunciaram os dois clubes nesta segunda-feira (13).

O ex-meio-campista do Real Madrid, Bayern de Munique e Monaco se transferiu para o Rayo como jogador livre no mercado no início da temporada, mas só disputou seis jogos do campeonato espanhol pelo clube madrilenho desde então.

"Do Clube desejamos a James boa sorte em sua nova etapa", escreveu o Rayo Vallecano em um breve comunicado.

O León anunciou a transferência através de um vídeo dramático com uma ambientação de gladiadores no qual aparecem alguns de seus futuros companheiros, como o zagueiro colombiano Stiven Barreiro e o atacante venezuelano Jhonder Cádiz.

"Olá, Fieras, sou James Rodríguez e estou aqui na cidade com muita vontade, com muito entusiasmo", disse o jogador de 33 anos em um vídeo publicado pelo León no qual aparece vestindo um agasalho verde com o escudo de sua nova equipe.

Eleito melhor jogador da última Copa América, em que a Colômbia foi finalista, James representa um reforço para as "Fieras" tanto para o recém-iniciado torneio Clausura-2025 como para o Mundial de Clubes.

Oito vezes campeão mexicano, o time comandado pelo argentino Eduardo Berizzo ficou de fora das oitavas de final do Apertura-2024.

Ao final da temporada também participará do Mundial de Clubes, onde está no Grupo D junto com Flamengo, o inglês Chelsea e o tunisiano Espérance.

A contratação de James pelo Rayo Vallecano, modesto clube de bairro de Madri, despertou entusiasmo entre os torcedores, mas ele jogou poucos minutos e, segundo a imprensa espanhola, teve problemas com o técnico Íñigo Pérez.

O colombiano também teve uma breve e apagada passagem pelo São Paulo de 2023 a 2024.

