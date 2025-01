Grupo climático de gestores de ativos suspende atividades após saída da BlackRock

Por Simon Jessop e Ross Kerber

LONDRES/BOSTON (Reuters) - Uma coalizão com o objetivo de alinhar o setor de gestão de ativos com as metas climáticas globais informou que está suspendendo suas atividades nesta segunda-feira, dias após a saída da BlackRock, o maior gestor de ativos do mundo, em meio a uma reação política nos Estados Unidos.

A medida levantou preocupações de que as empresas reduzirão seus esforços em relação às mudanças climáticas, mesmo após o ano mais quente já registrado da história em 2024, mas poderia fornecer aos organizadores mais tempo para analisar quais ações ainda podem ser aceitáveis para as empresas dos EUA.

A BlackRock, que administra cerca de 11,5 trilhões em ativos de dólares, deixou a iniciativa Net-Zero Asset Managers (NZAM) em 9 de janeiro, alegando confusão em relação a seus esforços climáticos e questionamentos legais por parte de autoridades públicas.

A medida foi tomada após meses de pressão crescente de alguns políticos republicanos sobre sua posição em relação ao investimento em empresas de combustíveis fósseis, com a preocupação de que essa pressão possa aumentar com o retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca.

O grupo contava com mais de 325 signatários que administravam mais de 57,5 trilhões de dólares em ativos como membros, de acordo com seu site na semana passada, antes da saída da BlackRock.

Em uma carta a seus membros, divulgada pela Reuters, os grupos que ajudam a administrar a NZAM disseram que decidiram realizar uma revisão de suas atividades.

"Os recentes acontecimentos nos EUA e as diferentes expectativas regulatórias e dos clientes nas respectivas jurisdições dos investidores fizeram com que a NZAM lançasse uma revisão da iniciativa para garantir que permaneça adequada ao seu propósito no novo contexto global."

"Como a iniciativa está passando por essa revisão, ela está suspendendo as atividades de acompanhamento da implementação e dos relatórios dos signatários. A NZAM também removerá de seu site a declaração de compromisso e a lista de signatários, bem como suas metas e estudos de caso relacionados, enquanto aguarda o resultado da revisão."

A NZAM foi criada em 2020, quando executivos e investidores ficaram entusiasmados com a solução das mudanças climáticas, sentimentos que têm desaparecido. Ainda assim, as mudanças da iniciativa poderiam evitar o tipo de fuga dos gestores que diminuiu a influência de outro grupo climático de investidores, o Climate Action 100+, no ano passado.