Josias: Sidônio admite falha do governo e faz primeiro discurso ajustado

O publicitário Sidônio Palmeira admitiu falha de comunicação no governo Lula (PT) e realizou o seu primeiro discurso ajustado, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (14).

Ele [Sidônio] reconhece que a comunicação do próprio governo não está funcionando, algo que o próprio Lula já tinha dito, aliás. Josias de Souza, colunista do UOL

Sidônio Palmeira, responsável pela campanha eleitoral de 2022, assumiu o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social) no lugar do ministro Paulo Pimenta. O evento foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença do presidente Lula. O publicitário foi alçado ao cargo em meio a uma reestruturação da comunicação do governo já de olho em 2026.

Em sua fala, Sidônio lamentou as fake news e criticou as mudanças da Meta, empresa controladora de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. Na última semana, o conglomerado anunciou o fim do combate a fake news com agências profissionais de checagem, em aceno à administração de Donald Trump nos Estados Unidos.

O governo imagina que [o trabalho que vem fazendo] deveria ser percebido pela sociedade. Ele diz que há uma onda de extrema direita, que isso cria uma mentira da cortina de fumaça, outra realidade. A oposição no Brasil hoje é diferente da oposição com a qual o Lula lidou nos mandatos anteriores. Hoje a oposição é uma oposição que estava pedindo a intervenção militar lá na frente do quartel, logo depois da eleição.

Então há uma noção, um novo mundo e o marqueteiro diz isso com todas as letras e que é preciso, segundo as palavras dele, a concepção do papel da comunicação do governo nesse novo mundo.

Ele disse, e algo que é muito real, para que a comunicação governamental seja eficaz, precisa lidar com os muitos países que existem dentro do país. Há muitos Brasis dentro do Brasil. E o Lula não está falando isto, embora todos esses Brasis tenham prometido isso. Josias de Souza, colunista do UOL

Saída de Pimenta, e disputa com Janja

No mês passado, o UOL revelou que a saúde de Lula intensificou a disputa entre a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e a Secom pelo controle da comunicação do governo, principalmente no que se refere à imagem do mandatário.

As notícias sobre o seu estado de saúde foram repassadas à imprensa pelo médico do presidente, Roberto Kalil, sem a participação da secretaria. Na ocasião, o então ministro da Secom, Paulo Pimenta, negou e disse ao UOL que a decisão havia sido tomada pela pasta e por Lula.

