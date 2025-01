Governo deve esperar eleição do comando do Congresso para propor reforma do IR, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira ser "de bom tom" esperar a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, prevista para o início de fevereiro, para posteriormente enviar ao Legislativo a proposta de reforma do Imposto de Renda.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que o governo trabalha para que o Orçamento de 2025, ainda não votado, preveja que a isenção do IR valha para trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, mesmo parâmetro do ano passado.

O governo anunciou no fim de 2024 que vai propor a elevação da faixa de isenção do IR para 5 mil reais, com as devidas compensações, mas a medida ainda não foi formalizada.

Ele acrescentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar a regulamentação da reforma tributária do consumo ainda nesta semana, com “alguns poucos vetos” técnicos e que não comprometem os eixos principais do projeto.

(Por Bernardo Caram)