Governo Biden finaliza regras de repressão dos EUA a veículos chineses

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está finalizando regras nesta terça-feira que efetivamente impedirão a entrada de quase todos os carros e caminhões chineses no mercado dos Estados Unidos, como parte de uma repressão a softwares e hardwares da China.

A mais recente medida de Washington contra os veículos chineses foi tomada depois que o Departamento de Comércio disse neste mês que estava considerando uma repressão semelhante aos drones fabricados na China, na esteira dos aumentos acentuados das tarifas sobre as importações de seus veículos elétricos.

"É realmente importante porque não queremos dois milhões de carros chineses nas ruas e depois percebermos... que temos uma ameaça", disse a secretária de Comércio, Gina Raimondo, à Reuters em uma entrevista, citando preocupações com a segurança nacional.

Em setembro, seu departamento propôs uma proibição abrangente dos principais softwares e hardwares chineses em veículos nas estradas norte-americanas, com as proibições de software entrando em vigor no ano modelo de 2027 e as de hardware em 2029. Elas também impedem as montadoras chinesas de testar carros autônomos nas estradas dos EUA.

As regras também abrangem veículos e componentes russos.

O Departamento de Comércio dos EUA disse nas regras finais que está fazendo algumas alterações, como isentar os veículos com peso superior a 10.000 libras das exigências, o que permitiria que a BYD continuasse montando ônibus elétricos na Califórnia.

Na segunda-feira, o departamento disse que planejava propor em breve regras que impedissem o uso de software e hardware chineses em veículos comerciais maiores, incluindo caminhões e ônibus. A decisão final caberá ao novo governo de Donald Trump.

Em uma mudança, o departamento disse que as proibições não abrangeriam o software chinês desenvolvido antes da entrada em vigor das novas regras, desde que não estivesse sendo mantido por uma empresa chinesa.

Isso significa que a General Motors e a Ford poderiam potencialmente continuar importando alguns veículos fabricados na China para compradores dos EUA, disse um funcionário sênior a repórteres.

O presidente eleito Donald Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, quer impedir as importações de automóveis chineses, mas está aberto às montadoras chinesas que fabricam veículos nos EUA.