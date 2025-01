Games Workshop aproveita onda do Warhammer para aumentar seus lucros em 33,4%

(Reuters) - A Games Workshop, fabricante britânica de jogos de guerra em miniatura, divulgou nesta terça-feira um aumento de 33,4% em seu lucro semestral, auxiliada pela forte demanda por sua popular série Warhammer.

A empresa recentemente fechou um acordo com a Amazon para transformar o universo de Warhammer 40k em filmes e séries de TV, um novo caminho para gerar lucros para a empresa. O ex-ator do Super-Homem Henry Cavill deve estrelar e produzirá a série ainda sem nome.

"É justo dizer que nossos resultados foram ajudados por parte da empolgação em torno dos lançamentos de produtos de mídia e licenciamento", disse o presidente-executivo Kevin Rountree, com mais pessoas visitando as lojas Warhammer da empresa, resultando em um aumento de 16,4% nas vendas em uma base de moeda constante.

A Games Workshop relatou um lucro operacional de 126,1 milhões de libras (equivalente a 154 milhões de dólares) para os seis meses encerrados em 1º de dezembro de 2024, versus 94,5 milhões de libras um ano antes.

Embora as vendas e os lucros tenham continuado a crescer, suas capacidades de distribuição e estocagem ainda estão se recuperando após problemas na cadeia de suprimentos global, como as greves nos portos dos EUA.

A Games Workshop vende suas caras e fantásticas miniaturas de jogos de guerra com tema de fantasia medieval por meio de vendas diretas e pontos de venda de terceiros, com aproximadamente 70% de suas vendas geradas a partir de operações internacionais além do Reino Unido.

(Reportagem de Yamini Kalia em Bengaluru)