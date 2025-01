Preço do aluguel salta 32,4% acima da inflação em três anos, mostra FipeZap

O valor médio da locação residencial no Brasil subiu 13,5% em 2024, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo índice FipeZap. Ainda que expressiva, a variação representa uma perda de força em relação às variações apuradas em 2022 (16,55%) e 2023 (16,16%). No período, a alta acumulada de 53,66% supera a inflação em 32,44%.

O que aconteceu

Preço do aluguel mantém trajetória de alta em 2024. O aumento apurado com base no valor médio de locação residencial em 36 cidades brasileiras engatou o sétimo ano consecutivo de alta. A última variação negativa do indicador foi registrada em 2017 (-0,69%).

Alta do Índice FipeZap representa desaceleração. O avanço de 13,5% verificado entre janeiro e dezembro do ano passado é inferior aos contabilizados em 2022 (16,55%) e 2023 (16,16%). No período, a alta acumulada totaliza 53,66%.

Variações dos preços do aluguel superam a inflação. A alta real das locações residenciais na comparação com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) alcança 8,27% no ano passado e supera 32,44% no acumulado dos últimos três anos.

Valor médio do aluguel aumenta para R$ 48,12/m². Segundo o FipeZap, os preços oscilam conforme as condições dos imóveis. Os maiores valores foram observados para locações de um dormitório (R$ 63,15/m²) e os menores, entre unidades com três dormitórios (R$ 41,50/m²).

Rentabilidade do aluguel perde para outras aplicações. Para os investidores que optaram pela aquisição de um imóvel para obter renda, o retorno médio do aluguel residencial foi avaliado em 6,01%. O retorno é inferior ao apresentado para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses, que aumentou significativamente no segundo semestre de 2024 com os aumentos da inflação e da taxa Selic.

Cidades

Barueri (SP) tem o aluguel mais caro do Brasil. O preço médio de locação na cidade localizada na região metropolitana de São Paulo aumentou 10,75% no ano passado, para R$ 65,41. Com a alta, o município aparece como o mais caro para morar de aluguel no país.

São Paulo aparece na liderança entre as capitais. A locação na cidade sai por, em média, R$ 57,59, após variação de 11,51% ao longo do ano passado. Na sequência, aparecem Florianópolis (SC), Recife (PE), São Luís (MA), Belém (PA) e Maceió (AL), com metros quadrados estimados em, respectivamente, R$ 54,97, R$ 54,95, R$ 52,09, R$ 51,83, R$ 51,51.

Outras duas cidades têm aluguel acima da média. O valor também fechou 2024 acima da base nacional também em Santos (SP) e no Rio de Janeiro (RJ), localidades com o preço médio das locações calculado em R$ 51,31 e R$ 48,81, respectivamente.

Pelotas (RS) é o município mais barato para alugar imóvel. Conhecida como Princesa do Sul, a cidade tem o valor médio do metro quadrado avaliado em R$ 18,61. Na sequência, Teresina (PI), Aracaju (SE), São José do Rio Preto (SP) e Ribeirão Preto (SP) também têm valores médios do aluguel abaixo de R$ 30.