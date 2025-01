'Decepção e alívio', diz mãe de brasileiro encontrado preso em Paris

A mãe do brasileiro André Alves do Nascimento, 35, que estava desaparecido desde o dia 6 de novembro e foi encontrado em uma penitenciária localizada em Paris, afirmou que foi informada da prisão do filho pela imprensa e disse estar "decepcionada", apesar do alívio de descobrir que André está vivo.

O que aconteceu

Maria de Lourdes do Nascimento, 56, a mãe de André, explicou que a família não recebeu nenhum comunicado oficial. "Até agora a gente não recebeu o apoio necessário do governo, da Polícia Federal ou da Interpol. Descobri essa notícia ontem quando um repórter me ligou perguntando se eu tinha informações da prisão do meu filho, sendo que eu não sabia de nada", disse.

Apesar de sentir alívio em saber que o filho está vivo, Lourdes afirmou que está "decepcionada". "Claro que eu fiquei aliviada com a informação de que ele tinha sido encontrado com vida, mas eu fiquei decepcionada, também, eu imaginei tudo nessa vida, menos que ele tivesse praticado esse ato de se envolver com droga. Nunca imaginei isso".

A família de André ainda não tem advogado e não sabe quais os próximos passos do caso dele. A mãe do brasileiro aguarda um contato oficial das autoridades brasileiras e francesas, enquanto processa a notícia de que o filho foi preso. "O que a gente sabe é que ele vai cumprir pena até março desse ano, depois disso, não temos mais detalhes".

Lourdes também não foi informada das circunstâncias da prisão do filho. "Eu não sei o que aconteceu, ele pode ter recebido uma proposta de alguém para levar a droga, como era muito vaidoso, e gostava das coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, ele não precisava disso, ele tinha emprego e casa. No fim das contas deu tudo errado. Agora é esperar para entender o que vai acontecer", lamentou.

A mãe do brasileiro mora em Campina Grande, na Paraíba. Mas ele, que também é paraibano, morava há pelo menos 15 anos no município de Joinville (SC) e trabalhava como lojista.

André contou à família que iria fazer uma viagem estilo mochilão pela Europa. O brasileiro chegou ao continente europeu no dia 4 de novembro de 2024. Dois dias depois, a mãe não conseguiu mais contato com ele. "No dia 6 na parte da tarde eu já não conseguia falar com ele. Fiquei esperando ele me ligar ou mandar mensagem no dia 7, mas não aconteceu. E foi aí que comecei a me preocupar e procuramos ajuda", lembrou Lourdes.

Ela ressaltou que nunca imaginou que o filho estivesse morto. "Coração de mente sente. E o meu dizia que o meu filho estava vivo", disse Lourdes.

Brasileiro foi localizado pela Interpol

André Alves do Nascimento foi localizado pela Interpol. A informação foi confirmada pela Polícia Federal da Paraíba nesta segunda-feira (14).

Brasileiro está preso preventivamente por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a PF, ele está no centro penitenciário de Fleury-Mérogis, em Paris.

Preso por quatro meses. O prazo final da prisão preventiva termina em 6 de março, mas não há detalhes dos trâmites seguintes. Também não foi explicado como André foi detido nem o tipo de substância ele estaria transportando. O UOL entrou em contato com a polícia francesa para esclarecer a prisão do brasileiro, mas não houve retorno.

Antes de sumir, André disse à mãe que iria de Paris para Amsterdã. O retorno dele para o Brasil estava previsto para 18 de novembro, o que não ocorreu.

Itamaraty disse prestar assistência consular ao brasileiro por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris. Em nota, o Ministério das Relações exteriores não forneceu detalhes da prisão de André e explicou que não pode fornecer mais informações sobre o caso "em atendimento ao direito à privacidade".