É falso que g1 noticiou que bancos vão limitar saques no segundo semestre

É falso que o g1 tenha noticiado que bancos vão limitar saques em espécie a partir do segundo semestre de 2025. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) nega que exista perspectiva de limitação de saques.

O que diz o post

Uma imagem simula o portal de notícias g1 com o título: "Bancos deverão limitar saques em espécie a partir do segundo semestre".

O texto continua: "Limite mensal para saques será de 2 mil reais para pessoas físicas, e até 5 mil reais para pessoas jurídicas. Governo alega que é pra evitar evasão fiscal".

Por que é falso

Febraban nega. Ao UOL Confere, a Federação Brasileira de Bancos disse que "não existe perspectiva de limitação de saques em espécie em momento algum". "A informação não é verdadeira", afirma a instituição.

Matéria não existe. Em uma busca no Google pelo título do conteúdo que simula o portal do g1, não é possível identificar nenhum registro de matéria como esta (aqui). Também não há registro dessa matéria em busca no site do g1 (aqui).

