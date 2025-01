Não é possível obter registro de CAC '100% online'; vídeo foi manipulado

Do UOL, no Rio

Não é verdade que exista uma forma de obter o registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) de forma totalmente online. Vídeo suspeito usa imagem manipulada de um advogado para divulgar informações falsas.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem afirma que o Exército Brasileiro teria liberado o cadastro de novos CACs de forma "100% online". Ele diz ainda que o prazo para o registro de autorização de armamento seria de até trinta dias.

Por que é falso

Vídeo é manipulado. Em uma busca reversa no Google, foi possível localizar o vídeo original de um advogado identificado como Pedro Neto no TikTok (aqui). No vídeo original, ele se dirige aos CACs, mas o assunto é a validade do CR (Certificado de Registro), e não a suposta forma de obtenção online.

Não é possível obter o registro de forma totalmente virtual. Segundo o site do governo, uma das etapas é a vistoria do local do acervo do armamento, que é feita de forma presencial (confira aqui). Além disso, apenas a primeira etapa do processo, que consiste no requerimento de concessão do Certificado, tem prazo de 60 dias.

Prazo total é de 90 dias. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Exército Brasileiro disse que o prazo total para emissão do registro de CAC pode chegar a 90 dias, e não 30 como prometido no vídeo enganoso.

O vídeo usa a imagem de um advogado, que fez um alerta na rede social Imagem: Reprodução/Instagram/@pedroarn

Advogado fez alerta sobre o uso da sua imagem. No Instagram, Pedro Neto publicou um desmentido dizendo que sua imagem foi manipulada e que o conteúdo é golpe.

Viralização. No Facebook, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 17 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news