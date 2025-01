'DOU' extra traz exoneração de Pimenta e nomeação de Sidônio como novo ministro da Secom

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exonerou, nesta terça-feira, 14, Paulo Pimenta como ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira para exercer o cargo. As decisões foram publicadas no período da tarde em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Sidônio tomou posse no período da manhã em evento no Palácio do Planalto com a presença de Lula e de autoridades do Estado da Bahia. Em seu discurso, o publicitário disse que os resultados do governo não estão sendo percebidos por parte da população e citou a importância de uma comunicação da gestão para fazer frente à extrema direita.

"Assumo esse desafio guiado pelo sentimento de justiça. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas dois anos, seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e combate à pobreza. Fez renascer ministérios e programas importantes", citou o novo ministro.

Apesar de citar algumas melhorias promovidas pelo governo Lula 3, Sidônio disse que tais índices não estão sendo recebidos por parte da população. "A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes", comentou.

Segundo ele, mães e pais precisam saber que tem vacina no posto de saúde.

O novo ministro citou o ambiente digital e a importância de se fazer frente contra a extrema direita.

Segundo ele, "a mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, xenofobia e as violências raciais e de gênero", comentou.

Ele, porém, disse que o combate às fake news não é só uma questão de governo.