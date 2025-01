Delegado é morto a tiros por criminoso na zona sul de São Paulo; veja

Um delegado da Polícia Civil, de 32 anos, foi morto a tiros por um criminoso na manhã desta terça-feira (14) na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram o criminoso —que usava uma mochila de entregador para transporte de alimentos— parando a motocicleta dele ao lado de uma caçamba com entulhos. Na sequência, o delegado, identificado como Josenildo Belarmino, aparece andando em uma rua, com camiseta preta e chinelo.

O criminoso desce da motocicleta e, quando o agente se aproxima, aborda a vítima. O delegado levanta as mãos enquanto o criminoso aponta a arma e parece falar algo com pessoas que estão perto da caçamba, que seria de uma obra próxima.

Josenildo é revistado pelo criminoso e aparenta retirar algo do bolso, possivelmente o celular dele, e entrega. O policial se movimenta para perto da caçamba e o ladrão levanta a blusa da vítima —a arma do agente estaria na cintura.

Então, o criminoso dispara contra Josenildo, que ainda tenta correr, mas é atingido por mais disparos e caí no chão. Ele ficou caído perto de um carro. O atirador sobe na motocicleta e foge.

A vítima estava de folga nesta terça-feira. A informação foi divulgada à imprensa pelo delegado Domingos Paulo Neto.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) para saber mais informações da ocorrência. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Delegado tinha 32 anos

Josenildo era natural de Gravatá (PE). Ele trabalhava no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O UOL apurou que ele iniciou a carreira na Polícia Civil de São Paulo em maio de 2024.

Domingos afirmou que Josenildo foi aprovado em um concurso no Nordeste e iria embora de São Paulo em breve.