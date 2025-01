Criança de 4 anos é morta a facadas por irmã adulta em SC

Uma criança de 4 anos foi assassinada pela irmã de 22 anos. O caso foi registrado na segunda-feira (13) na cidade de Mafra, em Santa Catarina.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), uma equipe foi acionada na manhã de segunda-feira após receber a informação de que uma mulher de 22 anos teria esfaqueado a irmã mais nova. A criança foi levada imediatamente ao hospital pelos pais, mas morreu horas depois.

Após o crime, a mulher se trancou em um quarto com duas facas e colocou barricadas atrás da porta para impedir a entrada da polícia. Policiais tentaram oferecer uma negociação, mas não tiveram sucesso. Diante disso, os agentes usaram spray de pimenta para entrar no cômodo. Na sequência, foi utilizado um dispositivo de choque, fazendo com que a mulher largasse as facas.

A polícia arrombou a porta, imobilizou a suspeita e acionou o SAMU. Ela foi encaminhada ao pronto atendimento e, em seguida, ficou sob custódia da Polícia Civil. De acordo com a polícia, a mulher presa estaria em surto psicótico.