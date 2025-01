Creme antiatrito foi um alívio para as minhas coxas no verão; confira teste

Quem tem as coxas grossas sabe bem o risco de ter assaduras e machucados ao usar determinados tipos de roupas, principalmente no verão. A saída para esse grande desconforto - pelo menos para mim - foi sempre usar uma espécie de shorts sem costura, e bastante fino, por baixo de vestidos e saias.

No entanto, usar mais uma peça de roupa não é algo desejável em dias de quentes. Por isso, quando descobri a existência um creme hidratante antiatrito, já fiquei animada e quis testá-lo. Um dos mais famosos nessa área é o da marca Sallve. Além de previnir assaduras no corpo, ele promete acalmar locais já sensibilizados.

Como é o hidratante antiatrito

Tem 75 gramas;

Não tem perfume;

Composto por alantoína, niacinamida e manteiga de abacate;

O toque é suave e deixa a pele com a impressão de bastante hidratada. Não tem consistência oleosa;

Não é necessário passar uma grande quantidade para fazer efeito.

Como foram os meus testes

Textura do creme hidratante antiatrito Sallve na palma da mão Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Usei em dois dias diferentes, em três ocasiões:

Dia normal de trabalho

Para o teste, fui ao trabalho com uma saia que, normalmente, pedia um shorts junto. Neste dia, o calor era de 27 graus.

Apliquei apenas uma vez, pela manhã, após o banho - apenas o meio da palma da mão. Após me acostumar com a sensação do creme, é vida normal. No início, até a pele absorver, o toque fica um pouco estranho, com a impressão de suor, mas passa em cinco minutos.

Ao andar por poucos metros na rua, não senti incômodo algum.

Foi possível aguentar das 10h até às 18h sem problemas. Estive apenas por uma hora fora do ar-condicionado e, neste período, o creme fez um ótimo efeito.

Festa da firma

Fiz o segundo teste durante a festa de final de ano do trabalho. A peça de roupa escolhida para a ocasião foi um vestido que também pedia um shorts por baixo.

Apliquei o creme apenas uma vez, às 19h, também após o banho, a mesma quantidade de antes. Não levei o tubo comigo para a festa, pois, por menor que ele seja, não é prático colocá-lo em bolsas pequenas.

Depois de dançar duas horas, o suor acabou tirando o creme, e era necessário reaplicar. Como eu estava em um local com ar-condicionado, não criaram assaduras, mas comecei a sentir um incômodo do atrito.

Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Show em estádio

O terceiro e derradeiro teste aconteceu durante o show dos Titãs, no Allianz Parque, em São Paulo. A peça de roupa escolhida da vez foi um macacão largo, no qual não costumo usar com shorts, pois ficaria marcado.

Assim como das outras duas vezes, apliquei uma vez, às 17h, ao sair de casa. A quantidade foi a mesma das outras vezes.

Como a roupa não deixava que minhas coxas criassem tanto atrito, o creme segurou bem. O calor do dia também chegou aos 27 graus.

O único problema aconteceu quando choveu, pois ficou impossível de não me molhar e, assim, o creme sair. Houve um pouco de incomodo, mas nada que atrapalhasse a experiência do show.

Pontos de atenção

Entre as poucas desvantagens que encontrei no creme, destaco:

Necessidade de reaplicar com maior frequência caso esteja muito quente;

Tubo não é prático de levar na bolsa;

Preço pode ser um pouco salgado, principalmente para quem precisa usar bastante ao longo do dia. Se você encontrar promoções, melhor ainda.

Para quem indico?

Após os testes, pretendo usar o creme antiatrito da Sallve e aposentar de vez os shorts sem costura. É uma boa pedida para festas, Carnaval, praia e outros eventos que pedem roupas mais leves.

*Com informações de matéria publicada em 03/01/2024.

