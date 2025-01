Coreia do Norte dispara mísseis de curto alcance antes do retorno de Trump à Casa Branca

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance ao largo de sua costa leste nesta terça-feira, disseram os militares da Coreia do Sul, marcando a mais recente demonstração de força de Pyongyang, poucos dias antes do retorno do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cargo.

Os mísseis percorreram cerca de 250 km depois de decolarem por volta das 09h30 (horário local, 21h30 em Brasília) de Kanggye, na província de Jagang, perto da fronteira do país com a China, informou o Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS).

"Condenamos veementemente o lançamento como uma clara provocação que ameaça seriamente a paz e a estabilidade da península coreana", disse o JCS, alertando o Norte contra "julgar erroneamente" a situação e prometendo "responder de forma esmagadora" a quaisquer provocações adicionais.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, também condenou o lançamento como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e disse que Seul responderia severamente às provocações da Coreia do Norte.

O gabinete presidencial de Seul disse que seu conselho de segurança nacional realizou uma reunião para analisar a situação.

O Comando Indo-Pacífico dos EUA condenou o teste, pedindo a Pyongyang que se abstenha de outros atos ilegais e desestabilizadores.

O secretário-chefe do gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse que estava ciente do teste de mísseis e que Tóquio está tomando todas as medidas possíveis para responder por meio de uma estreita cooperação com Washington e Seul, incluindo o compartilhamento em tempo real de dados de alerta de mísseis.

O lançamento ocorreu cerca de uma semana depois que o Norte disparou o que alegou ser um novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, que foi seu primeiro teste de mísseis desde 5 de novembro.

O último disparo de míssil também ocorreu durante uma visita a Seul do ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-yul, e Iwaya condenaram o desenvolvimento nuclear e de mísseis do Norte na segunda-feira e se comprometeram a aumentar os laços de segurança após conversas em Seul.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em visita a Seul na semana passada, também pediu um maior fortalecimento da cooperação bilateral e trilateral envolvendo Tóquio para melhor combater as crescentes ameaças militares de Pyongyang.

O lançamento de terça-feira ocorreu dias antes da posse de Trump, que realizou cúpulas sem precedentes com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante seu primeiro mandato e elogiou o relacionamento pessoal entre ambos.

(Reportagem de Hyonhee Shin; Reportagem adicional de Jihoon Lee, em Seul; Mariko Katsumura, em Tóquio, e Kanjyik Ghosh, em Bengaluru)