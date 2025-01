Como funk brasileiro 'proibidão' causou polêmica na política do Reino Unido

O Partido Trabalhista britânico, do premiê Keir Starmer, causou polêmica ao usar um funk brasileiro "proibidão" em um vídeo no TikTok.

O que aconteceu

O Partido Trabalhista britânico viralizou ao postar um vídeo contendo um funk brasileiro para promover propostas. O vídeo, que buscava promover as políticas de governo de Steimer, tinha imagens de animais geradas por inteligência artificial ao som de "Montagem Coral", do DJ brasileiro Holanda.

Pouco depois, a legenda da música foi traduzida e gerou controvérsia. Lançada em 2023, "Montagem Coral" viralizou no TikTok. O teor explícito da letra causou mal-estar entre os britânicos, principalmente pelo uso político. A tradução literal da letra do funk do DJ Holanda irritou os conservadores. Em um trecho do vídeo, ainda disponível em um post no X (antigo Twitter), a letra diz:

Presta atenção que o bagulho é doidão

Trava, sua p***, quicando, safada

Senta, malvada, quica, malvada

Trava na ponta da p*** e não para

Senta, malvada, quica, malvada

Trava na ponta da p*** e não para

Senta, malvada, quica, malvada

Trava na ponta da p*** e não para

O vídeo combinava a música com imagens de animais antropomorfizados. Como um cão buldogue vestido de policial, um texugo de terno em uma estação de trem, uma lebre vestida de enfermeira e uma coruja com avental de professor. Nas legendas, as ações a serem tomadas para melhorar os serviços nesses setores, representando políticas do governo.

O Partido Trabalhista apagou o vídeo após as críticas, com um pedido de desculpas. A parlamentar conservadora Alicia Kearns questionou o uso da música, dizendo que a letra "incentiva homens a drogar jovens e cometer violência sexual". Um dos trechos da música fala em maconha e sexo.

Acusações feitas pelo empresário Elon Musk ampliaram a repercussão do caso. O bilionário acusou Starmer de acobertar escândalos de abuso sexual e conectou o episódio do vídeo a uma suposta negligência governamental. Starmer negou as acusações, afirmando que elas são parte de uma campanha de desinformação, mas a declaração de Musk intensificou as pressões políticas sobre o governo.

O DJ Holanda comentou sobre o episódio inesperado. Surpreso com a repercussão, ele afirmou que a música não foi composta com intenção de gerar polêmica e sugeriu que apenas a melodia, sem a letra, seria mais apropriada para o contexto político. O DJ, que tem 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify, declarou ao jornal Metro:

Entendemos que o uso da música completa em um vídeo político pode ter gerado controvérsia e que o partido optou por remover a publicação. Acreditamos que usar apenas a melodia, sem as letras, teria sido uma alternativa mais adequada para este tipo de conteúdo. De qualquer forma, estamos felizes com o alcance que 'Montagem Coral' está tendo e esperamos que continue alcançando pessoas ao redor do mundo.

DJ Holanda